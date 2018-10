Inflacja w październiku niższa niż przed miesiącem

Ceny towarów i usług wzrosły w październiku o 1,7 proc. - poinformował GUS we wstępnym tzw. szybkim szacunku. We wrześniu wskaźnik inflacji CPI wyniósł 1,9 proc.

autor: źródło: GUS

Wskaźnik inflacji w październiku nie tylko utrzymał się w ujęciu rocznym poniżej 2,0 proc., ale obniżył się, i to bardziej od oczekiwań. Tak jak w poprzednim miesiącu spora w tym zasługa wysokiej bazy odniesienia z poprzedniego roku, kiedy to inflacja znajdowała się powyżej 2,0 proc. r/r. W ujęciu miesięcznym ceny towarów i usług wzrosły we wrześniu o 0,4 proc., a więc nawet szybciej niż we wrześniu. Za wzrostem tym stały wyższe ceny żywności (wzrost o 0,4 proc. m/m), wyższe ceny nośników energii (wzrost o 0,3 proc. m/m) i zapewne także drożejąca odzież i obuwie (wraz z wprowadzaniem jesienno-zimowych kolekcji do sklepów). Natomiast pomimo wzrostu cen paliw (o 1,1 proc. m/m) spadek zanotować mogła kategoria „transport”, m.in. w związku z rozpoczęciem wyprzedaży tegorocznych modeli samochodów w salonach – komentuje Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.