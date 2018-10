Rząd zaktywizuje alimenciarzy

Rząd przyjął projekt ustawy, która ma usprawnić ściąganie długów alimentacyjnych. Rozprawi się z tzw.”zorganizowaną grupą wspierania alimenciarza”, do której należą najczęściej: obecny partner, pracodawca czy rodzice - czytamy na portalu money.pl

Nowe przepisy podnoszą do 800 zł kryterium dochodowego przy przyznawaniu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Pracodawcy ukrywający alimenciarzy będą karani finansowo, zaś . dłużnicy - zaciągani do prac publicznych.

Jak podkreśla minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska, mimo iż ściągalność alimentów wzrosła z niespełna 13 proc. w 2015 r. do blisko 25 proc. w 2017 r., to nadal zbyt mało, by uznać sytuację za zadowalającą.

AR/money