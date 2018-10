Austria nie przystąpi do ONZ-owskiego paktu ws. migracji

Austria pójdzie śladem Stanów Zjednoczonych oraz Węgier i nie przystąpi do ONZ-owskiego paktu ws. migracji - informuje agencja APA, powołując się na kanclerza Sebastiana Kurza i wicekanclerza Heinza-Christiana Strachego.

Jako powód władze austriackie podają obawy o suwerenność Austrii w sprawach polityki migracyjnej. Wiedeń uważa też, że pakt będzie prowadził do zatarcia różnic między legalną i nielegalną migracją, między migracją w poszukiwaniu pracy a występowaniem o azyl.

Migracja nie jest i nie może być prawem człowieka. Nie może więc być tak, że nie rozróżnia się już między legalnymi i nielegalnymi strumieniami migracyjnymi. Nie może być tak, że z powodu klimatu, czy ubóstwa ktoś uzyskuje prawo do migracji. Mielibyśmy w takim wypadku do czynienia z sytuacją na świecie, jakiej z punktu widzenia realnej polityki wręcz nie sposób sobie wyobrazić - oświadczył Strache. Nawet jeśli ten pakt nie jest wiążący z punktu widzenia prawa międzynarodowego, to po co podpisywać się pod treściami, których się nie popiera? - pytał retorycznie Strache na spotkaniu z dziennikarzami.

Kurz powiedział, że przypuszcza, iż jeszcze inne państwa nie przystąpią do tego paktu. Jego zdaniem będzie też wiele państw, które wprawdzie do paktu przystąpią, ale ostatecznie nie będą się trzymać jego postanowień.

ONZ-owski pakt poświęcony prawom uchodźców i migrantów (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration - GCM) ma zostać podpisany na konferencji ONZ w Marrakeszu (10-11 grudnia). Kurz i Strache zapowiedzieli, że Austria nie wyśle swego przedstawiciela na tę konferencję. Rząd Austrii ma też formalnie przedstawić na forum ONZ swe stanowisko w tej sprawie.

APA informuje, że formalną decyzję w sprawie tego porozumienia rząd austriacki podejmie w środę. Kanclerz Kurz mówił w tym miesiącu, że bardzo krytycznie ocenia niektóre elementy paktu.

Punktem wyjścia do podjęcia międzynarodowych rozmów na temat paktu była tzw. Deklaracja Nowojorska z września 2016 roku, przyjęta jednomyślnie przez 193 państwa należące do Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców został uprawniony na podstawie Deklaracji Nowojorskiej do zaproponowania światowego paktu mającego na celu wzmocnienie i koordynację międzynarodowych starań o poprawę losu uchodźców i migrantów.

