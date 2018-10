Co z tymi Gruzinami ?

Gruzin jest poszukiwany za zabójstwo w Łodzi, w związku z tą sprawą jednego już zatrzymano, wcześniej – w Tomaszowie Mazowieckim - Gruzini pobili i ranili - w jednym z lokali - uczestników prywatnej imprezy, w Piotrkowie Trybunalskim dwóch Gruzinów skopało 61-latka, który nie chciał im dać papierosa, a teraz Izba Skarbowa w Katowicach informuje, że zatrzymano Gruzina, który przewoził 1,2 mln sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzowych.

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali rano do kontroli ciężarówkę. Okazało się, że mężczyzna przewozi 1,2 mln sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy, zapakowanych na 5 paletach. Kierowca nie miał też prawa jazdy uprawniającego do prowadzenia pojazdów ciężarowych.

Gruzin przyznał się do posiadania nielegalnych papierosów. Mundurowi ze śląskiej Służby Celno-Skarbowej podejrzewają, że miały one zostać wprowadzone do obrotu na śląskich targowiskach i bazarach. Gdyby tak się stało, Skarb Państwa straciłby blisko 1,3 mln zł tytułem należnych podatków.

Podejrzane papierosy trafiły już do magazynu Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego. Dokładny rozmiar nielegalnego procederu będzie ustalany podczas postępowania karno-skarbowego. Właścicielowi trefnego towaru grożą wysokie kary i przepadek kontrabandy.

Jak przypomina Izba Administracji Skarbowej każdy, kto decyduje się na nabycie, przechowywanie, przewożenie, przesyłanie lub przenoszenie wyrobów akcyzowych, nieposiadających znaków akcyzy, popełnia przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Grozi za to grzywna lub nawet kara pozbawienia wolności do 3 lat.