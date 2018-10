Amerykański koncern motoryzacyjny Ford i chińska firma technologiczna Baidu ogłosiły w środę rozpoczęcie dwuletniego projektu, w ramach którego będą wspólnie testować samojezdne auta na chińskich ulicach.

Pierwsze próbne przejazdy samochodów bez kierowcy mają być prowadzone na przeznaczonych do tego celu trasach w Pekinie - poinformowano.

Praca z wiodącym partnerem technologicznym, takim jak Baidu, pozwala nam wykorzystać nowe możliwości w Chinach, by oferować innowacyjne rozwiązania i poprawiać bezpieczeństwo, wygodę i całościowe doświadczenie związane z przemieszczaniem się - oświadczył szef działu pojazdów autonomicznych Forda Sherif Marakby.

Firmy będą wspólnie testować pojazdy zdolne do autonomicznej jazdy czwartego poziomu, co według amerykańskiego standardu oznacza, że mogą się samodzielnie poruszać na określonym obszarze geograficznym i w określonych warunkach pogodowych.

Ford jest jednym z członków założycieli komitetu doradzającego Baidu w sprawie jego otwartej platformy technologii pojazdów samojezdnych Apollo. W ramach testów auta Forda wykorzystują sprzęt i oprogramowanie Apollo.

W lipcu niemiecki koncern Daimler, który również jest partnerem projektu Apollo, jako pierwszy producent samochodów uzyskał zezwolenie na testy pojazdów samojezdnych czwartego poziomu w Chinach.

Władze Pekinu zezwoliły Baidu na testowanie samochodów bezzałogowych na stołecznych ulicach w marcu br. Firma poinformowała wtedy, że próbne przejazdy mogą być prowadzone na 33 pekińskich drogach, na odcinku mierzącym łącznie 105 kilometrów, w mniej zaludnionej części miasta.

Samojezdne auta oficjalnie wkraczają w fazę testów na otwartych drogach, co pomoże Baidu i innym firmom przyspieszyć badania i rozwój jazdy autonomicznej - napisano wówczas w informacji prasowej chińskiej firmy.

Wcześniej podobne licencje na próbne przejazdy aut bezzałogowych przyznał Szanghaj, a przepisy zezwalające na takie testy wprowadziły również metropolia wydzielona Chongqing i miasto Shenzhen w prowincji Guangdong.

Baidu słynie przede wszystkim ze swojej wyszukiwarki internetowej, określanej jako chiński odpowiednik Google’a, który jest w tym kraju zablokowany. Baidu należy do czołówki chińskich firm technologicznych, które starają się rywalizować w rozwoju jazdy autonomicznej z amerykańskimi potentatami, takimi jak Tesla czy Waymo. Ten ostatni należy do koncernu Alphabet, czyli firmy-matki Google’a.

Chińskie władze chcą do 2020 roku osiągnąć poziom rozwoju, na którym autopilot jest w stanie przejąć kontrolę nad pojazdem, jeśli spełnione są określone warunki, a do roku 2025 - niezależnie od warunków. Jazda autonomiczna została uznana za priorytet w prowadzonej przez rząd kampanii „Made in China 2025”, która ma uczynić z Chin potęgę wysokich technologii.

