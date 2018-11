Kolejne „pułapki” na przedsiębiorców. Tym razem metoda na profil zaufany

Profil Zaufany jest coraz częściej stosowany wśród obywateli, zwłaszcza prowadzących własną działalność gospodarczą. Zapewnia on dostęp do serwisów administracji publicznej i niezaprzeczalnie ułatwia załatwianie wielu formalności. Jak się okazuje, okazję tę chcieli wykorzystać także oszuści.

Dopiero co ostrzegaliśmy przed oszustami podszywającymi się pod ZUS, a już pojawiły się kolejne „pomysły” na uprzykrzenie życia obywatelom. Tym razem sprawa dotyczy właśnie Profilu Zaufanego.

W ostatnim czasie część z Państwa (użytkowników Profilu Zaufanego) mogła otrzymać złośliwą wiadomość na skrzynkę email, z prośbą o weryfikację Profilu Zaufanego z adresu profilzaufanty@gov.pl, najprawdopodobniej o temacie „Faktura 2018.10.30.” Fałszywe wiadomości nie zostały wysłane przez system Profil Zaufany, a przez internetowych oszustów. Prosimy o nie reagowanie na tego typu podejrzane maile oraz o zachowanie szczególnej ostrożności – taką wiadomość, od oficjalnego serwisu PZ mógł otrzymać każdy, kto ma aktywny Profil Zaufany

Jak można zauważyć, oszuści są coraz sprytniejsi. Fałszywy mail jest łudząco podobny do właściwego adresu i co więcej, zawiera końcówkę gov.pl, co oznacza podszywanie się pod adres w domenie funkcjonalnej. Zapobiega to lądowaniu tejże wiadomości w spamie i trafia do ogromnej liczby odbiorców.

W wiadomości znajdował się także link, którego kliknięcie powodowało pobranie pliku z rozszerzeniem „.exe”. Jego otwarcie mogło spowodować zainfekowanie komputera. Warto od razu sobie uświadomić, iż potwierdzenie Profilu Zaufanego nie wymaga dodatkowej weryfikacji loginu.

Dlaczego Profil Zaufany przydaje się przedsiębiorcom?

Jesteś przedsiębiorcą, ale nie masz jeszcze aktywnego Profilu Zaufanego? Daj sobie ułatwić życie! To narzędzie dostępne dla każdego obywatela. Przydaje się jednak w dużej mierze np. podczas zakładania własnej działalności gospodarczej czy wszelkich zmian w CEIDG. Dzięki temu wznowienie, zawieszenie, założenie czy wszelkie zmiany w rejestrze przedsiębiorców będą możliwe jeszcze szybciej, bez wychodzenia z domu. Profil Zaufany to także dostęp do Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS) oraz Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Założenie i korzystanie z Profilu Zaufanego jest zupełnie bezpłatne. Może go posiadać każdy, kto ma nadany numer PESEL. Jego ważność to 3 lata, a po upływie tego czasu następuje odnowienie na kolejne 3 lata. Najszybciej Profil Zaufany założysz poprzez internetowe konto bankowe – osobiste potwierdzenie danych w urzędzie nie będzie konieczne!