Własna firma na urlopie wychowawczym? Tak, ale…

Przedsiębiorcze mamy, przebywające na urlopie wychowawczym, często chcą przetestować swój pomysł na biznes. Czy i na jakich warunkach założenie własnej działalności jest wtedy możliwe?

Pracując na etacie masz prawo do urlopu wychowawczego. To Twój przywilej, jeśli pracujesz na podstawie umowy o pracę. Możesz z niego skorzystać aż do ukończenia przez dziecko 6. roku życia bądź 18. roku życia, jeśli dziecko jest niepełnosprawne. Długość takiego urlopu to maksymalnie 36 miesięcy.

Przedsiębiorcza mama – nie ma problemu, ale jest warunek

Przebywasz na urlopie wychowawczym w ramach etatu i chcesz założyć własną działalność gospodarczą? Masz do tego prawo! Warto o tym wiedzieć, zwłaszcza, że w perspektywie zmian przepisów dotyczących przedsiębiorców i szeregu ułatwień, coraz więcej osób skłania się ku pracy „na swoim”. Jak wygląda kwestia założenia własnej firmy podczas przebywania na urlopie wychowawczym?

Kodeks pracy jasno reguluje tę kwestię. W art. 1862§ 1 czytamy:„W czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.”

Warunkiem, jaki musi spełnić osoba przebywająca na urlopie wychowawczym jest więc to, iż po otworzeniu własnej firmy będzie nadal sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem. Korzystnie dla osób myślących o biznesie podczas urlopu wychowawczego, kodeks pracy nie określa jasno godzin, jakie przedsiębiorca może zagospodarować na pracę. Warto jednak mieć na uwadze, iż w przypadku działalności absorbującej przykładowo 8 godzin dziennie, możemy dać powód do uznania, iż doszło do zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

O fakcie rozpoczęcia działalności gospodarczej podczas urlopu wychowawczego musisz także poinformować swojego pracodawcę. Jest to niezmiernie istotne, ze względu na opłacane przez budżet państwa składki, a konkretnie składkę emerytalno-rentową i zdrowotną. W momencie rozpoczęcia własnej działalności jesteś zobowiązany do opłacania składek samodzielnie. Obowiązkowo podlegasz ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, wypadkowemu oraz zdrowotnemu. Ubezpieczenie chorobowe pozostaje dobrowolne. Nie obawiaj się wysokich kosztów – jeśli spełniasz określone w ustawie warunki, będziesz podlegać preferencyjnym składkom ZUS.

Co się stanie, jeśli zaprzestaniesz sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem podczas urlopu?

Uważaj, aby nie złamać przepisów podczas prowadzenia własnej działalności na urlopie wychowawczym. Kodeks pracy precyzuje jasno także konsekwencje zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem podczas urlopu wychowawczego, spowodowanej m.in. podjęciem własnej działalności. Jeśli doprowadzisz do takiej sytuacji, pracodawca wezwie Cię do wstawienia się do pracy w ciągu 30 dni od powzięcia takiej informacji. Pamiętaj też, że z urlopu wychowawczego możesz także zwyczajnie zrezygnować. Jest to Twój przywilej, jako pracownika na etacie.

Ewa Czech