Polska gra spodobała się Chińczykom

Powstająca w cieszyńskim ARP Games gra „Weakless” zdobyła główną nagrodę w kategorii „Game Design” na festiwalu ANIWOW! w Pekinie - informuje ARP Games. Twórczynią grafiki jest Anna Kowalczyk, studentka 4. roku grafiki na Uniwersytecie Śląskim. Nad grą pracują dwa studia gier Cubeish Games i Punk Notion.

Weakless / autor: ARP Games

Gra „Weakless” to pierwsza gra, którą wspólnie wymyśliły Anna Kowalczyk i Agnieszka Wlazły, obie studentki Uniwersytetu Śląskiego. Graficzka i kompozytorka postanowiły stworzyć świat, w którym Ślepy i Głuchy - wspierając się - wędrują w dół ogromnego Drzewa. Podróż swoich bohaterów zgłosiły do konkursu na udział w programie akceleracyjnym ARP Games w 2017 r. i wygrały.

Przez ponad rok intensywnie pracowały nad grą dopracowując kolejne poziomy, nadając kształt światu i zamieszkującym go istotom oraz komponując muzykę i dźwięki. Kolejne etapy projektu zdobywały uznanie nie tylko w ARP Games, ale również podczas prezentacji na branżowych targach i wydarzeniach.

Kiedy zaczynałyśmy obmyślać projekt, nie sądziłyśmy, że dotrzemy z nim tak daleko. To, gdzie teraz jesteśmy to zasługa całego zespołu i to, że ktoś docenia naszą pracę jest dla nas niesamowicie motywujące – mówi, cytowana w komunikacie, Anna Kowalczyk, zdobywczyni nagrody i twórca grafiki w grze.