Aneks do umowy na dostawy PILICY podpisany

31 października 2018 r. zawarto aneks do umowy między Konsorcjum PGZ – PILICA a Inspektoratem Uzbrojenia MON na dostawę w latach 2019-2022 sześciu Przeciwlotniczych Systemów Rakietowo-Artyleryjskich (PSR-A) PILICA. Złożenie podpisów potwierdza realizację kolejnej fazy umowy – produkcję i integrację systemu przeznaczonego dla Sił Zbrojnych RP.

Aneks jest efektem prac związanych z realizacją I fazy umowy, czyli opracowaniem i zatwierdzeniem Projektu Wykonawczego. Podjęto decyzję o zastosowaniu alternatywnych rozwiązań w zakresie stacji radiolokacyjnej, systemu teleinformatycznego oraz funkcjonalności Jednostki Ogniowej.

Przedmiotem umowy nie jest pojedynczy produkt, ale zintegrowany system obrony przeciwlotniczej. Realizacja zamówienia na dostawy PSR-A PILICA jest potwierdzeniem rzeczywistej konsolidacji projektowej w ramach Grupy PGZ, synergii pomiędzy spółkami Grupy i zdolności pozwalających na realizację tego typu projektów i programów. Budowane w ten sposób kompetencje stają się fundamentem dla innych projektów i programów na rzecz obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej SZ RP.

Konsorcjum PGZ – PILICA powołane zostało w kwietniu 2016 r. Tworzą je wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej:

PGZ S.A. – Lider Konsorcjum

Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A. – główny integrator systemu;

PIT-RADWAR S.A. – odpowiedzialny za integrację radarów w ramach systemu;

PCO S.A. – odpowiedzialne za wykorzystywane w systemie głowice optoelektroniczne.

Zgodnie z umową w latach 2019-2022 do polskiej armii trafić ma sześć baterii PSR-A PILICA, w skład których wchodzi w sumie: 6 stanowisk dowodzenia, 36 jednostek ogniowych, 6 stacji radiolokacyjnych, oraz ok. 60 pojazdów niezbędnych do zapewnienia mobilności systemów w tym ciągniki artyleryjskie, pojazdy transportowe i wozy amunicyjne.

PSR-A PILICA może służyć m. in. do zwalczania bezzałogowych systemów powietrznych, śmigłowców, samolotów i rakiet manewrujących. Podstawowe uzbrojenie zestawu to: podwójne działko kalibru 23 mm o dużej szybkostrzelności oraz dwa przeciwlotnicze pociski rakietowe typu GROM. Rozwiązanie zakłada wykorzystanie zintegrowanego systemu komputerowego, który zapewnia wysoką skuteczność wykrywania oraz identyfikacji celów. PSR-A PILICA posiada infrastrukturę umożliwiającą współpracę z systemami dowodzenia oraz przeciwlotniczymi państw NATO, a jego zakup stanowi kolejny krok służący budowie wielowarstwowego systemu obrony przeciwlotniczej kraju.