MF: sfinansowane zostało 93 proc. potrzeb pożyczkowych

Do końca października sfinansowane zostało 93 proc. potrzeb pożyczkowych brutto wynikających z przewidywanego wykonania tego roku w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019. Jednocześnie na przetargach zamiany prefinansowane zostało ok. 6 proc. potrzeb pożyczkowych brutto z 2019 roku. Na rachunkach budżetowych znajduje się ok. 57 mld zł - informuje resort finansów

W listopadzie planujemy przeprowadzić jeden przetarg zamiany i jeden przetarg kasowy. We wrześniu inwestorzy zagraniczni zwiększyli swoje zaangażowanie w obligacje emitowane na rynku krajowym o 2,1 mld zł. Wzrost zaangażowania banków krajowych wyniósł 0,8 mld zł, a krajowych instytucji pozabankowych 1,5 mld zł., informuje Piotr Nowak wiceminister finansów.

Jednocześnie dziś resort finansów poinformował, że w budżecie państwa na koniec września br. odnotowano nadwyżkę w wysokości 3,2 mld zł, podało Ministerstwo Finansów, prezentując szacunkowe dane. Ustawowy plan na cały rok to 41,49 mld zł deficytu.

Według opublikowanych wcześniej wstępnych danych, w budżecie państwa na koniec sierpnia br. odnotowano nadwyżkę w wysokości 1,05 mld zł.

