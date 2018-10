Kolejni zatrzymani za piramidę finansową Horcus

Zarzuty pomocy w oszustwach na znaczną skalę oraz prowadzenie działalności maklerskiej bez zezwolenia usłyszało w środę 10 osób w śledztwie dotyczącym piramidy finansowej Horcus Investment Group - poinformowała w środę Prokuratora Krajowa.

Wobec podejrzanych zastosowano dozór policji i objęto ich zakazem opuszczania kraju.

Prokuratura Krajowa przekazała w komunikacie, że w toku śledztwa dotyczącego działalności firmy Horcus Investment Group S.A w Warszawie zatrzymano we wtorek 10 osób, które - według prokuratury - oferowały inwestorom papiery wartościowe podmiotów z grupy Horcus.

Po doprowadzeniu zatrzymanych do Prokuratury Okręgowej w Warszawie prokurator przedstawił im zarzuty. Dotyczą one pomocnictwa do oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości oraz prowadzenia działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego - przekazała PK.

Prokuratura wyjaśniła w komunikacie, że podejrzani działając w imieniu podmiotów z grupy Horcus Investment Group doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości kilkudziesięciu pokrzywdzonych.

W celu osiągnięcia korzyści majątkowej oferowali oni papiery wartościowe firm z grupy Horcus w trybie oferty prywatnej, zapewniając inwestorów o bezpieczeństwie inwestycyjnym zakupu, braku ryzyka inwestycyjnego oraz przedstawiając nierzetelne informacje o stanie majątkowym i realizowanych przez Horcus Investments Group projektach - wskazała PK.

W śledztwie dot. piramidy finansowej Horcus status podejrzanych ma 20 osób. Część z nich, w tym główni podejrzani, przebywa w aresztach śledczych. Z informacji PK wynika, że sprawcy dopuścili się oszustw na łączną kwotę ponad 38,5 mln złotych.

Na wcześniejszym etapie śledztwa prokurator przedstawił już zarzuty Robertowi B. - osobie faktycznie kierującej działalnością spółki oraz jego matce - Mirosławie B. Usłyszeli oni wówczas zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw w stosunku do mienia wielkiej wartości, prania brudnych pieniędzy, podania nieprawdziwych danych przy emisji obligacji i nieudostępniania rocznych sprawozdań finansowych spółki wraz z opinią biegłego rewidenta. Czytaj także: Zarzuty dla twórców piramidy finansowej, którzy wyłudzili ponad 35 mln zł

Z kolei w marcu br. zarzuty w tej sprawie przedstawiono siedmiu osobom związanym z działalnością spółki Horcus. Zarzuty wobec nich dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw w stosunku do mienia znacznej wartości, a także podania nieprawdziwych danych przy emisji obligacji.

Podejrzani, działając wspólnie i w porozumieniu, w okresie od września 2014 roku do marca 2017 roku, dopuścili się oszustw na łączną kwotę ponad 38,5 miliona złotych na szkodę ponad 700 osób - wskazała prokuratura.

Firma Horcus Investment Group z Warszawy - według ustaleń śledztwa - od grudnia 2014 r. zajmowała się emisją obligacji. Według prokuratury, osoby wchodzące w skład zarządu spółki oraz osoby faktycznie kierujące jej działalnością wprowadzały obligatariuszy w błąd co do zamiaru wypłaty odsetek oraz wykupu obligacji. Podawano także nieprawdziwe dane co do stanu majątkowego firmy oraz realizowanych przez nią inwestycji.

Na podst. PAP