Emilewicz: Doing Business nie widzi wszystkiego

Uznajemy walkę z procederem wyłudzeń podatkowych oraz idące za tym miliardowe, dodatkowe wpływy do budżetu za sukces. Dzięki takiemu podejściu w naszym kraju zmniejszył się odsetek osób dotkniętych ubóstwem. Udało się to osiągnąć bez podwyższania podatków, a wręcz pomimo ich obniżenia (CIT dla najmniejszych firm) – tak skomentowała opublikowany najnowszy ranking Doing Business Jadwiga Emilewicz minister przedsiębiorczości i technologii

Spadek pozycji Polski w rankingu Doing Business wynika w głównej mierze z wprowadzenia zmian, które mają na celu uszczelnienie podatków. Te zmiany przełożyły się na zwiększenie sprawozdawczości podatkowej. Bank Światowy niestety nie ocenia w DB całego systemu i całości reform - wyjaśnia resort w komunikacie.

Według ministerstwa raport posługuje się bardzo specyficzną, punktową metodologią, co sprawia, że wiele ze zmian wprowadzanych w Polsce (ukierunkowanych na MŚP) nie znajduje odzwierciedlania w wynikach. Dlatego spadek w rankingu nie oznacza, że rząd zaniechał działań poprawiających warunki prowadzenia biznesu, jest wręcz przeciwnie. Metodologia raportu tego nie uwzględnia, bo siłą rzeczy obejmuje wycinek rzeczywistości.

Jak wskazuje minister Emilewicz, rząd poważnie podszedł do tematu walki z patologiami w sferze podatków, uszczelnił system VAT i w efekcie wygenerował ogromne wpływy do budżetu.

Zamiast podnosić podatki, uszczelniliśmy system i ograniczyliśmy proceder wyłudzeń, z którym poprzedni rząd przez lata nie umiał sobie poradzić. Uszczelnienie systemu VAT przynosi wymierne efekty, również dla firm - poprawia środowisko konkurencyjne, w jakim działają przedsiębiorstwa i ogranicza nieuczciwą konkurencję- tłumaczy Emilewicz.

W kolejnych krokach, dzięki działaniom uszczelniającym, będzie można teraz ograniczyć część obowiązków sprawozdawczych.

Ministerstwo argumentuje też tym,że sam Bank Światowy dwa tygodnie temu podniósł nam prognozę wzrostu PKB na lata 2018-2020 odpowiednio do 4,7 proc., 3,9 proc. i 3,6 proc. (wobec 4,2 proc., 3,7 proc. i 3,5 proc. prognozowanych w kwietniu br.). Wśród czynników napędzających wzrost PKB Bank Światowy obok konsumpcji prywatnej i wydatków rządowych, wymienił też odbicie w inwestycjach prywatnych.