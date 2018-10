Kolej reguluje rachunki Astaldi

Spółka PKP PLK poinformowała w środę, że przekazała ponad 14 mln zł podwykonawcom firmy Astaldi, która pod koniec września zeszła z budów na odcinkach linii kolejowych Warszawa-Lublin i Poznań-Wrocław. Według PKP PLK, podwykonawcy dostali już ok. 60 mln zł

PKP PLK - zarządzające infrastrukturą kolejową - poinformowały, że po weryfikacji dokumentów wypłaciły 14 mln zł podwykonawcom Astaldi z tzw. kontraktu lubelskiego (linii Warszawa-Lublin). Kolejne dokumenty są weryfikowane i konsekwentnie będą realizowane płatności - podkreśliła spółka.

Jak poinformowała PLK, spółka wypłaciła dotychczas kilkudziesięciu podwykonawcom Astaldi 60 mln zł, w tym na odcinku lubelskim 53 mln zł. „Zróżnicowanie sytuacji podwykonawców powoduje, że konieczne jest indywidualne podejście do poszczególnych podmiotów, które w różny sposób zawierały umowy z Astaldi. Pracownicy PLK cały wzmacniają zespół inżyniera kontraktu - podmiot obsługujący rozliczenie na projekcie” - podkreślił zarządca infrastruktury.

PKP PLK przypomniała, że wypłaty dotyczą podwykonawców Astaldi z kontraktów na remont linii kolejowej nr 7 na odcinku Dęblin - Lublin oraz linii Poznań - Wrocław na odcinku odcinek granica województwa dolnośląskiego - Leszno

Astaldi pod koniec września przysłała do PKP PLK informację, że umowy dotyczące modernizacji linii Dęblin - Lublin oraz linii Poznań - Leszno wygasły. Resort infrastruktury wezwał włoską firmę do wznowienia prac, ale wykonawca nie powrócił na place budów. Dlatego PKP PLK 2 października wezwały Astaldi wraz z konsorcjantami, do podjęcia prac na kontraktach, tj. linii kolejowej nr 7 na odcinku Dęblin - Lublin oraz linii Poznań - Wrocław. W związku z tym, że włoska firma nie podjęła prac na obu liniach, PLK 5 października złożyły oświadczenia o odstąpieniu od obu umów z winy konsorcjantów.

Astaldi jest zaangażowane w Polsce także w budowę dróg oraz warszawskiego metra (jest samodzielnym wykonawcą rozbudowy II linii metra na Pradze-Północ i Targówku o stacje Szwedzka, Targówek i Trocka).

PAP, sek