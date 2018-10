Na parkiecie też będzie święto

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zdecydowała się odwołać sesję, która wypada 12 listopada.

W związku z planowanym ustanowieniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dnia 12 listopada 2018 r. świętem narodowym z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz dniem wolnym od pracy, zarząd Giełdy (…) postanawia odwołać sesję giełdową oraz notowania w alternatywnym systemie obrotu w dniu 12 listopada 2018 r.” - czytamy w komunikacie wydanym z tej okazji przez GPW.

Warszawski parkiet dołącza więc do firm i instytucji, które tego dnia będą mieć wolne. Co ciekawe, decyzja parlamentu, aby ogłosić 12 listopada dniem wolnym i świętem, nie została jeszcze usankcjonowana. Po poprawkach senackich projekt wrócił do Sejmu. Posłowie zajmą się nim na posiedzeniu 7 listopada. Wprawdzie prezydent zapowiedział już, że ustawę o 12 listopada podpisze, jednak do tego czasu formalnie dzień ten pozostaje dniem roboczym.

