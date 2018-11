Kolejny kraj nie chce paktu ONZ ws. migracji

Czeski premier Andrej Babisz powiedział w czwartek, że będzie proponować, by jego kraj, wzorem Węgier i Austrii, nie przystąpił do globalnego paktu ONZ w sprawie migracji. 7 listopada sprawą tą ma zająć się rząd.

Swoim partnerom w rządzie zaproponuję, byśmy zachowali się tak samo jak Austria lub Węgry” - powiedział Babisz w odpowiedzi na interpelację posłanki z opozycyjnej, prawicowej Obywatelskiej Partii Demokratycznej (ODS) Zuzany Majerovej Zahradnikovej. Mnie się ten pakt nie podoba - powiedział.

Dodał jednak, że swoje stanowisko chce przedyskutować jeszcze z koalicyjnym partnerem Czeską Partią Socjaldemokratyczną (CSSD).

Spodziewam się, że decyzję podejmiemy w koalicji - wyjaśnił.

Babisz oznajmił, że zgadza się ze swoim austriackim partnerem, iż w pakcie nie ma jasnego rozgraniczenia na legalną i nielegalną migrację, a sformułowania dokumentu pozwalają na swobodę interpretacyjną.

Powiedział też, że nie zgadza się na nielegalną migrację.

Nie będziemy przyjmować żadnych nielegalnych migrantów i to obowiązuje - mówił, tłumacząc, że ograniczeniem nielegalnej migracji może być „plan Marshalla” dla Afryki, czyli pomoc ekonomiczna dla tamtejszych państw.

ONZ-owski pakt poświęcony prawom uchodźców i migrantów (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration - GCM) to niezobowiązująca umowa, która miała pomóc w rozwiązywaniu problematyki migracji, uchwalona przez ONZ przed rokiem. Dokument ma zostać oficjalnie przyjęty przez kraje Organizacji Narodów Zjednoczonych w Marrakeszu w grudniu br. Od umowy zdystansowały się Stany Zjednoczone, Węgry i Austria.

Austriacki rząd, który odrzucił pakt w środę, argumentował, że dokument może tworzyć przeszkody do ewentualnego deportowania migrantów oraz że będzie prowadził do zatarcia różnic między migracją zarobkową a prawem do azylu.

