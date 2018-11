USA nałożyły sankcje na Wenezuelę, Kubę i Nikaraguę

Doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego John Bolton poinformował w czwartek o nałożeniu nowych sankcji na Wenezuelę, Kubę i Nikaraguę. Zagroził też kolejnymi karami i nazwał te kraje „trojką tyranii” i „nikczemną kolebką komunizmu na Zachodniej Półkuli”.

Bolton przemawiał w Miami, gdzie mieszka bardzo duża część uchodźców z Kuby, Wenezueli i Nikaragui, którzy trafili do USA. Doradca prezydenta zapewniał ich, że administracja prezydenta Donalda Trumpa nie będzie już tolerowała „dyktatorów i despotów w pobliżu naszych wybrzeży na tej półkuli”.

Zdaniem Boltona kraje te reprezentują „niszczycielskie siły opresji, socjalizmu i totalitaryzmu”.

Administracja Trumpa, która nałożyła już wcześniej wiele różnych sankcji na prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro, aby - jak pisze AP - zmusić go do powrotu do rządów demokratycznych, zakaże teraz amerykańskim obywatelom handlu wenezuelskim złotem.

Według przedstawicieli amerykańskiej administracji, Maduro, aby obejść wcześniejsze sankcje, wyeksportował nielegalnie do Turcji 21 ton złota, w nadziei na podreperowanie zrujnowanej wenezuelskiej gospodarki.

Bolton oskarżył Kubę o wspieranie rządu Maduro i wezwał kraje Ameryki Łacińskiej, by dały „kubańskiemu reżimowi do zrozumienia, że będzie pociągnięty do odpowiedzialności za stały ucisk w Wenezueli”. Dodał, że Departament Stanu objął sankcjami ponad 20 kolejnych kubańskich podmiotów, kontrolowanych przez armię i służby bezpieczeństwa.

Skrytykował też prezydenta Nikaragui Daniela Ortegę, który krwawo tłumi demonstracje opozycji, domagającej się jego rezygnacji. Od kwietnia w ulicznych protestach zginęło w Nikaragui ponad 300 osób.

Bolton ostrzegł, że dopóki nie zostaną przeprowadzone „wolne, uczciwe, przedterminowe wybory” w tym kraju, Nikaragua, tak jak Kuba i Wenezuela „czuć będzie cały ciężar zdecydowanych amerykańskich sankcji”.

Doradca prezydenta wyraził się natomiast z aprobatą o nowo wybranym prezydencie elekcie Brazylii, skrajnie prawicowym Jairze Bolsonaro, którego nazwał „przywódcą myślącym podobnie” do amerykańskiej administracji.

Jak komentują AP i Reuters, wystąpienie Boltona w Miami było zapewne obliczone na zmobilizowanie tamtejszych, konserwatywnie usposobionych wyborców do głosowania na Republikanów w wyznaczonych na 6 listopada wyborach do Kongresu.

SzSz (PAP)