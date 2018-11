Wyraźny spadek popytu z rynków UE

Indeks Menadżerów Zakupów Markit PMI polskiego sektora przemysłowego spadł do 50,4 pkt w październiku br. z 50,5 pkt zanotowanych przed miesiącem - poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych. Jest to wynik powyżej prognozowanych 50,2 pkt.

W październiku wskaźnik PMI spadł z wrześniowego wyniku 50,5 do poziomu 50,4, sygnalizując najwolniejsze ogólne tempo wzrostu polskiego sektora przemysłowego od dwóch lat. Najnowszy odczyt uplasował się jednak na równi ze średnią długoterminową na poziomie 50,6 wydłużając bieżącą, rekordową tendencję wzrostową do ponad czterech lat - czytamy w komunikacie.

Według najnowszych danych PMI, w październiku koniunktura w polskim sektorze przemysłowym pozostała bliska stagnacji. Tempo ogólnej poprawy warunków gospodarczych było najwolniejsze od dwóch lat, a liczba nowych zamówień i wielkość produkcji minimalnie wzrosły. Liczba zatrudnienia spadła po raz pierwszy od ponad pięciu lat. Szczególnie widoczny był trzeci z rzędu spadek liczby nowych zamówień eksportowych, najszybszy od sześciu lat. Presje kosztowe pozostały silne i nabrały tempa w porównaniu z poprzednim miesiącem. Nastroje w sektorze pogorszyły się znacząco w ciągu miesiąca i były najsłabsze od początku 2013 roku.

Na skutek spadającej liczby zaległości oraz rosnących w niewielkim stopniu nowych zamówień polscy producenci po raz pierwszy od lipca 2013 roku zmniejszyli poziom zatrudnienia. Dowody anegdotyczne powiązały spadek liczby nowych miejsc pracy zarówno z brakiem pracowników, jak również mniejszą produkcją, wskazano także.

W październiku opóźnienia w dostawach nadal się wydłużały, lecz najnowsze wyniki badań wskazały na mniejsze presje wokół łańcucha dostaw, gdyż średni czas dostawy wzrósł w minimalnym stopniu. Aktywność zakupowa wśród producentów nieznacznie wzrosła w porównaniu z wrześniowym spadkiem.

Tempo inflacji kosztów produkcji przyśpieszyło od września i pozostało silne w kontekście 20-letniej historii badań. W ślad za tym ceny wyrobów gotowych wzrosły w wyraźnym tempie, choć najsłabszym od pięciu miesięcy.

W październiku prognozy odnośnie przyszłej dwunastomiesięcznej produkcji były przygaszone i pogorszyły się piąty miesiąc z rzędu, do najsłabszego wyniku od stycznia 2013 roku - czytamy dalej.

W październiku polski przemysł pozostawał w stanie zastoju, a wskaźnik PMI kształtował się tuż powyżej neutralnego progu, co stanowi najniższy poziom od dwóch lat. Po raz kolejny kluczowym czynnikiem okazał się słaby eksport, który odnotował spadek trzeci miesiąc z rzędu, tym razem w najszybszym tempie od sześciu lat. Całkowita liczba nowych zamówień zasadniczo nie wzrosła, co skłoniło producentów do cięć w zatrudnieniu po raz pierwszy od ponad pięciu lat. Ostatnie spowolnienie wzrostu odbiło się na nastrojach w sektorze, a producenci towarów obecnie postrzegają przyszłość produkcji najmniej optymistycznie od początku 2013 roku. Dopełnieniem gorszych październikowych wyników było przyspieszenie inflacji cen środków produkcji w ciągu miesiąca. Jednak w przypadku wyrobów gotowych wzrost cen przebiega wolniej, wywierając presję na marże - skomentował dyrektor IHM Markit Trevor Balchin, cytowany w komunikacie.