Przemysł pod wpływem spowolnienia za granicą

PMI w polskim przetwórstwie przemysłowym spadł w październiku czwarty miesiąc z rzędu. Indeks utrzymał się nieznacznie powyżej neutralnej granicy 50 pkt., co – jak oceniają ekonomiści PKO BP – potwierdza narrację o minięciu przez polską gospodarkę szczytu cyklu koniunkturalnego.

Jak poinformowała firma Markit, indeks Menadżerów Zakupów Markit PMI polskiego sektora przemysłowego spadł do 50,4 pkt w październiku br. z 50,5 pkt zanotowanych przed miesiącem. Czytaj także: Wyraźny spadek popytu z rynków UE

Ogólny indeks PMI spadł o 0,1 pp z 50,5 pkt do 50,4 pkt, co oznacza jego stabilizacje po paru miesiącach bolesnej korekty. Jednak komponenty polskiego PMI jak i zachowanie podobnych indeksów w Europie i Azji sugerują dalsze hamowanie sektora przemysłowego w Polsce i naszych głównych partnerów handlowych – pisze w komentarzu Rafał Benecki, główny ekonomista ING BSK.

Agata Adamczyk, ekonomistka Banku Pocztowego ocenia, że odczyt PMI na otwarcie IV kw. 2018 r. podkreśla „tracące na sile presje wydajnościowe i słabnący optymizm w sektorze przetwórczym i jest, jak można sądzić, wyraźnym zwiastunem kurczącego się tempa przyszłej produkcji”.

Na taki obraz sytuacji coraz wyraźniej przekładają się jaskółki spowolnienia w gospodarce strefy euro. Co więcej, przedstawiający się niezbyt „różowo” przekrój wskaźników obrazujących sentyment w gospodarce strefy euro nie wskazuje, aby w najbliższym czasie miało dokonać się istotne „odbicie” – komentuje Adamczyk.

Według analityków PKO BP, w październiku sektor przemysłowy znajdował się pod presją spadającego popytu eksportowego, szczególnie z Niemiec.

Liczba nowych zamówień eksportowych spadła po raz trzeci z rzędu, w tempie najsilniejszym od sześciu lat. Pewnym buforem pozostawał popyt krajowy, w rezultacie liczba zamówień ogółem nieznacznie wzrosła (po spadku we wrześniu). PMI wskazuje na wzrost produkcji w przemyśle, jednak w tempie najwolniejszym od dwóch lat – uważają ekonomiści PKO BP.

Benecki dodaje, że spadek subindesku, opisującego zamówienia eksportowe „koresponduje z załamaniem subindeksów w eurolandzie.

Ten subindeks systematycznie spada od początku roku, ale jego odczyt w październiku jest najniższy od 6 lat. To więcej koresponduje z załamanie subsindeksów produkcji w Eurolandzie a ostatnio także największych gospodarek eksporterów w Azji (np. Korea i Tajwan). Dlatego polski przemysł, który mocno jest włączony w niemiecki łańcuch produkcji będzie odczuwać pogorszenie produkcji w globalnym sektorze przemysłowym – ocenia główny ekonomista ING BSK.

Dodaje jednak, że „wciąż możliwa jest chwilowa poprawa sentymentu, gdy „niemiecki przemysł samochodowy upora się z nowymi zasadami certyfikacji samochodów, niemniej jednak osłabienie danych u głównych eksporterów w Azji sugeruje, że ta słabość PMI to nie tylko zasługa przejściowych problemów sektora automotive w Niemczech ale szerszego pogorszenia handlu międzynarodowego”.

Jego prognozy wskazują na spadek produkcji przemysłowej.

Prognozujemy, że tempo odsezonowanej produkcji przemysłowej w IV kw.18. spadnie do około 2,5-3 proc.r/r wobec 5,9 proc.r/r w III kw. 18. To oznacza hamowanie tempa PKB do około 4,4-4,2 proc.r/r w IV kw. 18 wobec średnio 5 proc.r/r w I-III kw. 18 – pisze w komentarzu Benecki.