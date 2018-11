W niedzielę II tura wyborów. Resort cyfryzacji uprzedza

Gminy mają trzy dni na rozpatrzenie wniosków o wpisanie do rejestru wyborców; składane nadal wnioski mogą nie zostać rozpatrzone przed niedzielną II turą wyborów samorządowych - poinformowało w piątek Ministerstwo Cyfryzacji.

Zaobserwowaliśmy, że nadal składane są elektroniczne wnioski o wpisanie do rejestru wyborców. Przypominamy, że gminy mają 3 dni na ich rozpatrzenie. Prosimy brać pod uwagę, że - z uwagi na wspomniane terminy - wnioski te mogą zostać nierozpatrzone przed niedzielnymi wyborami – czytamy na Twitterze resortu cyfryzacji.

Jeśli wyborca stale zamieszkuje w jednym miejscu, ale zameldowany jest na pobyt stały gdzie indziej, może złożyć wniosek w urzędzie gminy, na obszarze której stale mieszka, o wpisanie do rejestru wyborców.

O wpisanie do stałego rejestru wyborców można wnioskować m.in. internetowo, na stronie Obywatel.gov.pl z użyciem Profilu Zaufanego (Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu możemy potwierdzać swoją tożsamość w internecie; służy jako elektroniczny podpis).

W czasie wyborów samorządowych, które odbyły się 21 października, o problemach z dopisywaniem do rejestru wyborców przez system elektroniczny donosili zarówno użytkownicy portali społecznościowych, jak i media. Wynikały one m.in. z faktu, iż system nie dawał możliwości przesłania dokumentów potwierdzających fakt stałego zamieszkiwania w gminie, w której ktoś chciał się dopisać do rejestru.

Minister cyfryzacji Marek Zagórski tłumaczył później, że platforma ePUAP zadziałała prawidłowo, a przesyłany do gminy wniosek nie mógł zawierać innych załączników niż określone w ustawie. Zagórski podkreślił, że weryfikacja wniosków była zadaniem gmin i nie wszystkie z nich realizowały tę procedurę prawidłowo.

Na podst. PAP