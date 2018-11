Olej napędowy najdroższy od sierpnia 2014 r.

Zgodnie z oczekiwaniami, tanieją benzyny a drożeje autogaz i olej napędowy, który jest teraz na stacjach najdroższy od połowy sierpnia 2014 roku - podali w piątek analitycy rynku paliw

Jak podaje w piątkowym komunikacie BM Reflex, obserwowane korekty cen benzyny w dół wyniosły średnio ok. 3 - 4 grosze na litrze, natomiast ceny diesla i autogazu wzrosły średnio odpowiednio o 8 i 5 groszy na litrze.

Warto podkreślić, że z podobną relacją cen mieliśmy do czynienia kilkukrotnie, ale nigdy do tej pory dysproporcje nie były tak wysokie. W nadchodzącym tygodniu różnica może się jeszcze powiększyć, bowiem spodziewamy się dalszych spadków cen benzyny na stacjach, a w przypadku diesla stabilizacji lub lekkich podwyżek - prognozują eksperci z BM Reflex.

Analitycy e-petrol w piątkowym komentarzu o sytuacji na rynku paliw dodali, że polscy kierowcy aut benzynowych w okresie tradycyjnych wyjazdów na groby bliskich mogli odetchnąć.

Eksperci z e-petrol prognozują przy tym, że w kolejnych dniach ceny detaliczne na stacjach paliw będą kontynuować dotychczasowe trendy.

Na okres nowego tygodnia zakończonego 11 listopada spodziewamy się, że cena benzyny Pb95 spaść może nawet do poziomu 4,97 - 5,08 zł/l, a dla Pb98 możliwe jest obniżenie się cen do poziomu 5,28-5,39 zł/l. Zwyżki dotyczące paliwa dieslowskiego sięgnąć mogą nawet do górnej granicy 5,34 zł/l. Autogaz natomiast w nadchodzącym tygodniu ulokuje się w przedziale 2,54 - 2,61 zł/l - rekomendują.