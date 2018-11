82 polskie firmy na targach China Int. Import Expo

W poniedziałek startują największe importowe targi w Chinach - China Int. Import Expo (CIIE) pod patronatem prezydenta Xi Jinpinga. Wraz z delegacją Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH), na targach będą obecne 82 polskie firmy z różnych branż. Będzie to największa polska misja firm do Chin od czasu EXPO w Szanghaju w 2010 r., podał PAIH.

Łączna powierzchnia wystawiennicza polskich stoisk branżowych na CIIE to 1000 m2, w tym 136 m3 powierzchni Polskiego Stoiska Narodowego. Jest to największa ekspozycja spośród krajów UE.

Podczas targów polski sektor spożywczy będzie reprezentowany przez 29 firm, kosmetyczny przez 19 firm ( m.in. Miraculum, Inglot), jubilerstwo/ bursztynnicy przez 13 firm, sektor high-tech przez 7 firm, (m.in. Nano Games i AeroAT); obecne będą też firmy motoryzacyjne (m.in. PGM).

PAIH wskazał, że „polskie bestsellery na chiński rynek” to metale szlachetne; meble; części pojazdów silnikowych; chemikalia; artykuły rolno-spożywcze; towary i usługi związane z ochroną środowiska; maszyny, w tym górnicze urządzenia medyczne; kosmetyki; gry komputerowe. W wydarzeniu zapowiedziało udział ponad 5,5 tys. dystrybutorów chińskich oraz pokaźna grupa lokalnych decydentów biznesowych i politycznych.

„Od kilkunastu lat nieprzerwalnie rośnie bilans handlowy między Polską a Chinami. Nam zależy, by ta współpraca oparta była na partnerstwie i miała zrównoważony charakter. Targi to sygnał, że Chiny nie tylko chcą sprzedawać światu swoje towary, lecz także pozostają otwarte na import z zagranicy. O wadze jaką chiński rząd przywiązuje do tego wydarzenia świadczy fakt, że osobistym patronatem objął je prezydent Xi Jinping” - powiedział wiceminister przedsiębiorczości i technologii Tadeusz Kościński, cytowany w komunikacie.

Agencja podała, że polski eksport do Chin w 2017 roku zwiększył się blisko o jedną trzecią i wyniósł 3,35 mld USD i jest to najwyższy wyniki w historii. Do roku 2020 Chiny mają być największym rynkiem dla towarów importowanych - wartość importu produktów zagranicznych tylko za pośrednictwem e-commerce ma osiągnąć 245 mld USD.

„Postrzegamy targi CIIE jako najlepszą okazję do promocji polskich produktów, naszego know-how i polskiej gospodarki w Chinach. Spodziewamy się, że nasza obecność przyczyni się do zwiększenia rozpoznawalności samej marki ‘Polska’ za Chińskim Murem. Warto jednak podkreślić, że wymierny, czyli sprzedażowy sukces targów dla polskich firm jest w dużej mierze uzależniony od gotowości Chin do szerszego otwarcia swojego rynku na polskie towary” - powiedział kierownik Biura PAIH w Chinach Andrzej Juchniewicz, cytowany w komunikacie.

Działania PAIH na rzecz wsparcia polskich firm w Chinach to m.in. wsparcie w ramach sieci Zagranicznych Biur Handlowych w Chinach. Od 6 lat działa Biuro w Szanghaju, a od września br. Biuro w Tajpej. Na 22 listopada zaplanowane jest Biura w Chengdu.

„Nie wykluczamy kolejnych otwarć biur handlowych PAIH w tamtym rejonie świata, ale zatrudnienie i ich liczba będzie uzależniona od zapotrzebowania. Zobaczymy też, jak sprawdzają się dwa otwarte w tym roku przedstawicielstwa w Tajpej i Chengu. Muszę przyznać, że aktywne już od kilku lat biuro w Szanghaju jest jednym z najlepiej działających biur PAIH z całej naszej sieci. Wszystkie przedstawicielstwa PAIH mogą pomóc w znalezieniu odpowiednich dystrybutorów, organizacji spotkań B2B. Pomogą również w formalnościach i, co bardzo ważne, w weryfikacji kontrahentów” - powiedział prezes PAIH Tomasz Pisula, cytowany w komunikacie.

Od 2011 Polskę i Chiny łączy strategiczne partnerstwo. Polska jest największym krajem po stronie Europy Środkowo-Wschodniej w inicjatywie 16+1, tj. projekcie na rzecz współpracy EŚW i Chin.

