„Polski Kompas 2018” na stulecie polskiej gospodarki

Redakcja „Gazety Bankowej” – najstarszego miesięcznika ekonomicznego w Polsce, ukazującego się nieprzerwanie od 1989 roku, nawiązując do swoich przedwojennych tradycji, podjęła się cztery lata temu publikacji corocznego podsumowania stanu gospodarki, przeglądu instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, a także spółek notowanych na GPW i zgłoszonych w UKNF. Tegoroczne wydanie – wyjątkowe ze względu na stulecie odzyskania Niepodległości, swoją uroczystą premierę świętowało 29. października w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych.

Czwarte już wydanie „Polskiego Kompasu” przygotowane przez dziennikarzy Grupy Medialnej Fratria to 400 stron, na których w 111 artykułach swoje opinie publikują najistotniejsze dla polskiej gospodarki osoby – prezydent, premier, wicepremierzy, a także prezesi i menedżerowie kluczowych polskich przedsiębiorstw oraz ekonomiści, członkowie Rady Polityki Pieniężnej i szefowie najważniejszych instytucji finansowych w kraju. Publikacje „Polskiego Kompasu – rocznika instytucji finansowych i spółek akcyjnych” zawsze spotkają się z ogromnym zainteresowaniem w środowisku finansowym i biznesowym.

W jubileuszowym roku 100-lecia odzyskania Niepodległości, uroczysta premiera Kompasu zgromadziła najważniejszych uczestników polskiej sceny gospodarczej. Autorzy zaproszeni w tym roku do współtworzenia „Polskiego Kompasu” wskazują na łamach kierunki rozwoju gospodarki, zwracają też uwagę na szanse i wyzwania polskich inwestycji – zarówno tych rozpoczętych, jak i planowanych na kolejne lata.

Na uroczystej gali w poniedziałek w siedzibie GPW wręczono statuetki Polskiego Kompasu, które „Gazeta Bankowa” przyznała najlepszym menedżerom polskich firm. Gościem specjalnym był premier Mateusz Morawiecki.

Laureatami nagrody Polskiego Kompasu 2018, przyznanej przez Kolegium Redakcyjne „Gazety Bankowej” i Grupę Medialną Fratria, zostali: prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło, prezes PFR Paweł Borys, prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, prezes PKP SA Krzysztof Mamiński i Michał Mierzejewski, dyrektor zarządzający Philip Morris Polska i Kraje Bałtyckie. Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego otrzymał nagrodę nagroda za stworzenie na fundamentach narodowej instytucji bankowej najbardziej nowoczesnego technologicznie banku w Polsce, lidera rynku, gotowego do starcia z największymi instytucjami finansowymi na świecie.

Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju odebrał nagrodę za „odwagę w realizacji wizji zbudowania skoordynowanej grupy instytucji finansowych i doradczych w dziedzinie bankowości, ubezpieczeń, inwestycji, planów kapitałowych, innowacji oraz ekspansji zagranicznej realnie wpływającej na rozwój polskiej gospodarki”.

PFR powstał trzy lata temu decyzja Mateusza Morawieckiego. Chciałbym mu podziękować za wizję rozwoju i wsparcie. Zależy nam, abyśmy byli silnikiem planu Morawieckiego, realizując ważne z punktu widzenia gospodarki inicjatywy. Do tej pory uczestniczyliśmy w inwestycjach o wartości 21 mld zł, nasz wkład to 6 mld zł – powiedział Paweł Borys, przyjmując nagrodę.

Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen otrzymał nagrodę za „determinację i upór w budowaniu polskiego – międzynarodowego koncernu petrochemicznego zdolnego konkurować z globalnymi gigantami”.

Daniel Obajtek odbierze statuetkę za inicjatywę i sprawny proces przygotowawczy do integracji PKN ORLEN z Grupą LOTOS, co wzmocni pozycję negocjacyjną Polski w zakresie dostaw surowców oraz zapewni większe bezpieczeństwo energetyczne kraju. Dodałbym jeszcze – nawiązując do odważnych marzeń inżynierów II Rzeczypospolitej, że to statuetka za umiejętność przeniesienia Płocka nad Zatokę Gdańską – powiedział Maciej Wośko.

To dla mnie wyróżnienie, dla całego koncernu, ale także dla wszystkich zaangażowanych w ten wielki proces inwestycyjny, jakim jest rozbudowa branży petrochemicznej, wielkie wyróżnienie – powiedział Daniel Obajtek, przyjmując nagrodę. – Ta rozbudowa powoli nam przeżyć i rozwijać się przez najbliższe 100 lat.

W rozbudowę tej branży wpisuje się także połączenie ORLEN z Grupą LOTOS. Ten proces nas umocni, inne kraje UE mają to za sobą, a my musimy ten proces przeprowadzić – dodał prezes Obajtek.