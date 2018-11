18 marca w Berlinie odbędzie się Polsko-Niemieckie Forum Nowych Technologii – potwierdzili dzisiaj w trakcie Polsko-Niemieckich Konsultacji Międzyrządowych wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marcin Ociepa oraz Sekretarz Stanu w Federalnym Ministerstwie Gospodarki i Energii Claudia Dörr-Voss – informuje resort przedsiębiorczości i technologii.

Będzie to największe dotychczas w skali spotkanie pomiędzy polskim i niemieckim biznesem poświęcone technologiom przyszłości jako obszaru perspektywicznej współpracy. Agenda gospodarcza dzisiejszych Polsko-Niemieckich Konsultacji Międzyresortowych to bezpośrednia kontynuacja tematów poruszonych minister Jadwigę Emilewicz podczas wrześniowej wizyty ministra gospodarki i energii Petera Altmaiera w Warszawie.

Ministrowie Polski i Niemiec odpowiadający za rozwój gospodarki zgodzili się wówczas, co do tego, że za strategiczny kierunek współpracy polsko-niemieckiej należy obrać inicjatywy i projekty inwestycyjne związane z Przemysłem 4.0 i technologiami przyszłości. Zapowiedziane Forum Nowych Technologii stanowi właśnie bezpośrednią realizację tych deklaracji i potwierdzenie kursu na nowe technologie. Będzie to wydarzenie przede wszystkim zaadresowane do polskich i niemieckich przedsiębiorców.

W sercu Forum znajdą się takie technologiczne trendy jak elektromobilność, sztuczna inteligencja i szeroko rozumiane technologie przyjazne środowisku.

Mamy nadzieję, że bezpośrednie spotkanie polskich i niemieckich pionierów nowych technologii, uruchomi potencjał współpracy i zaowocuje w najbliższej przyszłości wspólnymi projektami biznesowymi – zaznaczył minister Ociepa.

Ministrowie Ociepa i Dörr-Voss potwierdzili, że obok stwarzania dobrych i sprzyjających warunków dla polsko-niemieckich projektów technologicznych na płaszczyźnie biznesowej, równie ważnym i komplementarnym kierunkiem działań jest zacieśnianie współpracy instytucjonalnej wokół technologii przyszłości i innowacyjnej gospodarki.