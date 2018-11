Pekao wśród najbardziej odpornych banków w Europie

Kolejna edycja ogólnoeuropejskich testów warunków skrajnych, przeprowadzonych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) potwierdziła, że bilans i pozycja kapitałowa Banku Pekao S.A. są wysoce odporne na negatywne scenariusze makroekonomiczne.

Testy potwierdziły, że nasza strategia, zakładająca budowę zdrowego bilansu przy zachowaniu konserwatywnego podejścia do ryzyka, działa, plasując nas w czołówce najbezpieczniejszych banków w Europie - powiedział prezes Michał Krupiński. To przekłada się na duże zaufanie klientów i inwestorów do Banku Pekao.

Zgodnie z tegorocznymi wynikami testów warunków skrajnych, skonsolidowany współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) banku byłby w 2020 r. na poziomie 16,5 proc. w scenariuszu bazowym oraz 15,47 proc. w scenariuszu skrajnym. Skonsolidowany współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) banku, uwzględniający pełny efekt wdrożenia MSSF 9, byłby odpowiednio na poziomie 16,14 proc. 14,55 proc.

Stress testy to cykliczne badania kondycji banków europejskich, mające służyć jako ważne źródło informacji do celów procesu przeglądu i oceny nadzorczej. Ich celem jest pomoc właściwym organom w ocenie zdolności banków do spełnienia wymogów ostrożnościowych w ramach scenariuszy stresowych. W Polsce bezpośrednim badaniem prowadzonym przez EBA zostały objęte dwa banki, w tym Bank Pekao S.A.

Tegoroczne testy sytuują Bank Pekao wśród trzech najbardziej odpornych europejskich banków (spośród 48 objętych próbą), z wrażliwością wskaźników kapitałowych na warunki stresowe kilkukrotnie poniżej średniej europejskich banków.