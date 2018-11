Akcja Znicz: 32 zabitych i 590 pijanych kierowców

Na drogach w całym kraju trwa akcja „Znicz”. Nad bezpieczeństwem czuwają tysiące policjantów z ruchu drogowego, których wspierają inni funkcjonariusze. Mimo to, jak podaje KGP, od środy zginęły już 32 osoby.

Komenda Główna Policji podsumowała trzeci dzień akcji „Znicz” prowadzonej na drogach w całym kraju. Komisarz Dawid Marciniak z zespołu prasowego KGP podał w sobotę rano PAP, że od 31 października do 2 listopada do północy policjanci zatrzymali 590 pijanych kierowców. Podał także statystyki dotyczące wypadków.

Ze wstępnych danych wynika, że w piątek 2 listopada doszło do 79 wypadków, w których 96 osób zostało rannych, a 11 straciło życie. To oznacza, że od początku akcji +Znicz+, czyli od środy, w całym kraju doszło do około 266 wypadków, w których zginęły 32 osoby, a obrażenia odniosło 314” - wyliczył kom. Marciniak. Dodał, że są to dane wstępne, zatem liczba zdarzeń na drogach i ich ofiar może jeszcze wzrosnąć.