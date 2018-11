NBP: Rośnie wartość transakcji zbliżeniowych

Wartość transakcji zbliżeniowych w drugim kwartale tego roku wzrosła o 16 proc. do 44,5 mld zł w porównaniu do kwartału poprzedniego, kiedy to wartość takich transakcji wyniosła o 38,3 mld zł - wynika z danych Narodowego Banku Polskiego.

Jak informuje bank centralny, w drugim kwartale br. kartami płatniczymi w formie zbliżeniowej przeprowadzono 869,2 mln transakcji bezgotówkowych. W porównaniu do poprzedniego kwartału, kiedy takich transakcji było 755,7 mln, odnotowano wzrost o 15 proc.

Z danych NBP wynika, że karty zbliżeniowe stanowią 81,7 proc. wszystkich płatniczych w Polsce. Na koniec czerwca 2018 r. wydanych było 32,9 mln kart płatniczych z funkcją płatności zbliżeniowej.

Bank podał też, że w drugim kwartale br. średnia wartość pojedynczej transakcji zbliżeniowej wyniosła 51,2 zł. W poprzednim kwartale wskaźnik ten wynosił 50,7 zł.

Biorąc pod uwagę dłuższy horyzont czasowy, do trzeciego kwartału 2016 r. widoczna była tendencja ustabilizowania średniej wartości w granicach 38-42 zł, natomiast w ostatnich trzech analizowanych kwartałach wartość ta przekroczyła granicę 50 zł. Zaobserwowana zmiana, czyli wzrost średniej wartości transakcji zbliżeniowych przeprowadzanych przez klientów, może wynikać z faktu, że transakcje zbliżeniowe rozpowszechniły się ponad model detalicznych płatności niskokwotowych, tj. ograniczonych górnym limitem 50 zł bez konieczności użycia PIN” - informuje NBP.

Dodano, że „powszechność wykorzystywania płatności zbliżeniowych odnosi się zatem zarówno do płatności niskokwotowych (o wartości poniżej 50 zł), jak i płatności o wartości wykraczającej poza limit 50 zł dokonywanych przy użyciu karty”.

SzSz(PAP)