Port Gdańsk otwiera biuro handlowe w Chinach

Współpraca między Chinami a Portem Gdańsk rozwija się z roku na rok. Po sukcesie podczas tegorocznych targów branżowych CILF 2018 w Chinach, przyszedł czas na otwarcie biura handlowego Portu Gdańsk w Azji. Będzie to pierwsze przedstawicielstwo handlowe reprezentujące polski port w Kraju Środka.

Port Gdańsk zdecydował się otworzyć pierwsze biuro w Szanghaju – to nie tylko największe miasto w Chinach, lecz także światowy lider wśród portów morskich. Biuro handlowe Portu Gdańsk powstało przy współpracy z PAIH (Polska Agencja Inwestycji i Handlu).

To milowy krok w budowie mocnej pozycji Portu Gdańsk na mapie światowej. Nasza stała obecność w samym centrum chińskiej gospodarki morskiej jest sukcesem zarówno biznesowym, jak i wizerunkowym. Żaden z bałtyckich portów nie działa na rynku azjatyckim tak prężnie, jak Port Gdańsk. Jako pierwsi otworzyliśmy nasze biuro handlowe w Chinach. Jest to następstwo konsekwentnego tworzenia marki w świadomości chińskich partnerów, a zarazem podłoże dla przyszłych działań – mówi Patryk Felmet, dyrektor marketingu w zarządzie Morskiego Portu Gdańsk.

Biuro otwarte zostało 3 listopada. W uroczystym otwarciu wziął udział także Grzegorz Witkowski, Wiceminister w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Zadaniem biura jest wzmacnianie już istniejącego partnerstwa z chińskimi firmami, pozyskiwanie nowych klientów oraz koordynacja wzajemnej współpracy, także w sferze inwestycji. Tych w Porcie Gdańsk nie brakuje: największą z nich jest Port Centralny, którego projekt już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie m.in. ze strony chińskiej.

Port Gdańsk to dla Azji morska brama do rynków Europy, zwłaszcza Centralnej i Wschodniej. Bezpośrednie, stałe połączenia oceaniczne połączone są z konkurencyjnością. Port w Gdańsku to jeden z najtańszych korytarzy transportowych z Azji do Europy w skali globu – mówi Łukasz Greinke, prezes ZMPG.

Współpraca między Chinami a Portem Gdańsk to już tradycja. Trwa nieprzerwanie od ponad 15 lat. Stałość relacji, także handlowych, to istotny czynnik w kulturze chińskiej. Nasze nowe biuro przypieczętowuje wzajemne zaufanie, a to z pewnością ułatwi nam pierwszy kontakt z nowymi kontrahentami – dodaje Łukasz Greinke.