Wybory w USA w cieniu bomberów

FBI poinformowało , że znalazło kolejną podejrzaną paczkę wysłaną do ważnego sponsora Partii Demokratycznej Toma Steyera. Tydzień wcześniej aresztowano Cesara Sayoca w związku z wysyłaniem urządzeń wybuchowych do wpływowych Demokratów.

FBI podało na Twitterze, że przesyłka do Steyera została przejęta w czwartek wieczorem. W ubiegły piątek znaleziono na poczcie na peryferiach San Francisco podobną paczkę adresowaną do Steyera.

Nie wiadomo na razie, czy przesyłka ta była wysłana przez Sayoca, który w ubiegłym tygodniu wysłał bomby domowej roboty do byłego prezydenta Baracka Obamy, byłego wiceprezydenta Joe Bidena, byłej sekretarz stanu Hillary Clinton i aktora Roberta de Niro, do siedziby telewizji CNN na Manhattanie (była zaadresowana do byłego dyrektora CIA Johna Brennana), do Erica Holdera (byłego prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości), kongresmenki Maxine Waters i innych Demokratów bądź ich zwolenników.

Steyer jest miliarderem i filantropem, zarządcą funduszu hedgingowego, działaczem na rzecz ochrony środowiska, rozwoju opieki medycznej, edukacji i poprawy losu imigrantów. W październiku 2017 roku przeznaczył ponad 10 mln dol. na kampanię reklamową i informacyjną na rzecz impeachmentu prezydenta Donalda Trumpa. Steyer jest Demokratą i organizatorem zbiórek funduszy na rzecz tej partii.

SzSz(PAP)