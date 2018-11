Fotoradary wkrótce mogą zniknąć z dróg

Na razie dziewięć fotoradarów zostało zdjętych z masztów. Ale może być ich znacznie więcej. Właśnie skończył się okres użytkowania urządzeń. Jednocześnie nie podpisano umowy serwisowej – informuje portal brd24.pl - czytamy na portalu money.pl

Powodem jest to, że urządzeniom skończył się czas użytkowania. W praktyce oznacza to, że są od teraz ustawione nielegalnie. Aby móc ich używać przez kolejny rok, trzeba wykonać ich serwis. Tymczasem CANARD do dziś takiej umowy nie podpisało.

Chodzi o fotoradary Fotorapid CM firmu ZURAD. Jak sprawdził portal brd24.pl stanowią one aż 253 z wszystkich 400 fotoradarów umieszczonych na polskich drogach. W kraju działa też 29 mobilnych urządzeń rejestrujących, 29 urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości oraz urządzenia rejestrujące wjazd na czerwonym świetle, które zostały zainstalowane na 20 skrzyżowaniach - informuje money.pl

Na razie fotoradary przestały łapać kierowców, którzy przekraczają prędkość. Tak jest na razie w dziewięciu miejscach w Polsce.