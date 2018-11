Przechwyciliśmy najlepszych migrantów

Ponad trzy miliony osób dostało w ubiegłym roku tzw. pierwsze pozwolenie na zamieszkanie na terenie Unii Europejskiej (tzw. first residence permit). Od początku fali imigracji w 2015 roku łącznie jest to już 8,8 miliona osób - podał Eurostat. To niecałe 2 proc. ludności w Unii - informuje money.pl

Według portalu, to Polska wybrała z fali imigracji tę część, która dla gospodarki jest najkorzystniejsza. To u nas osiedlają się obcokrajowcy, którzy opuścili swój kraj w poszukiwaniu pracy. Na masową skalę wydajemy pozwolenia na pobyt dla Ukraińców, Białorusinów i Mołdawian.

Nasze statystyki „importu zatrudnienia” imponująco wyglądają też w skali trzech ostatnich lat. Od 2015 roku, czyli początku fali imigracji do Europy, zezwolenie na zamieszkanie w Polsce dostało 1,47 mln obcokrajowców przyjeżdżających tu do pracy (a nie w celach rodzinnych czy edukacyjnych) na 2,57 mln w całej Unii-czytamy na portalu.

Money informuje, że z tej liczby 30 proc., czyli ponad milion osób, w 2017 roku trafiło do „ziemi obiecanej”, jako główny powód podając chęć podjęcia pracy. Pozostałe deklarowane przyczyny to: powody rodzinne, edukacyjne i „inne”. To glównie ci, którzy trafili do Niemiec czy Francji.

Ze wspomnianego miliona w Polsce pozwolenie na zamieszkanie w ubiegłym roku dostało aż 597 tysięcy (o 103 tys. więcej niż rok wcześniej), czyli 59 proc. całej imigracji pracowników do UE - twierdzi portal.