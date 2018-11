Koniec z umowami na czas określony w nieskończoność

22 listopada wchodzi w życie przepis, zgodnie z którym pracownik może pracować w jednej firmie na umowie terminowej maksymalnie 33 miesiące.Po tym okresie umowa przekształci się w umowę na czas nieokreślony-podaje money.pl.

Zgodnie z nowymi zasadami, firma może zawrzeć z pracownikiem maksymalnie trzy umowy na czas określony, które w sumie nie mogą trwać dłużej niż 33 miesiące. Jeśli po upływie tego okresu zechce kontynuować współpracę z pracownikiem, to z mocy prawa automatycznie zostaje on zatrudniony na czas nieokreślony. Prawnicy określają nowelizację mianem „zasady 3/33” - czytamy na portalu

Według money.pl, zmiana dotyczy umów zawartych po 22 lutego 2016 r. Co ważne, do limitu trzech umów nie wlicza się umowy na czas próbny, gdyż jest to zupełnie inny typ kontraktu, który i tak może zostać zawarty na maksymalnie 3 miesiące.