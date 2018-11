Zamykają kolejkę linową na Kasprowy

Od poniedziałku do 14 listopada z powodu corocznego przeglądu technicznego będzie nieczynna kolejka linowa na Kasprowy Wierch. Polskie Koleje Linowe co roku na przełomie października i listopada przeprowadzają remonty i przeglądy techniczne wszystkich kolejek, aby przygotować je do sezonu zimowego.

Celem wykonania planowych remontów zapobiegawczo-konserwacyjnych oraz przeglądów urządzeń i obiektów kolei linowej Kasprowy Wierch wprowadzona zostanie przerwa w ruchu pasażerskim - napisano w komunikacie Polskich Kolei Linowych.

Do 9 listopada z powodu przeglądów będą nieczynna kolej linowo-terenowa na Palenicę w Szczawnicy oraz kolejka na Górę Parkową w Krynicy-Zdroju. Do 26 listopada z tego powodu będzie także nieczynna kolejka linowa na Mosorny Groń w Zawoi, a od 12 do 23 listopada będzie nieczynna kolejka linowo-terenowa na górę Żar w Międzybrodziu Żywieckim.

SzSz(PAP)