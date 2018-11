Pożyczka Zaratka w sam raz na święta

Choć jeszcze mamy listopad, to czas już pomyśleć o świętach Bożego Narodzenia. By upłynęły pod znakiem spokoju i obfitości, warto odpowiednio wcześniej zadbać o wzmocnienie domowego budżetu. Zastrzyk gotówki możemy zapewnić sobie, korzystając z oferty Kasy Stefczyka.

Może tym razem wyprzedzimy przedświąteczną bieganinę i wcześniej zaczniemy realizować świąteczne plany? Jeżeli w listopadzie zaczniemy przygotowywać się do Bożego Narodzenia, mamy szansę zrobić to spokojniej i dokładniej. Przecież lepiej teraz rozejrzeć się np. za prezentami dla najbliższych nie poddając się niepotrzebnemu stresowi i pośpiechowi. To pozwoli nam precyzyjniej zaplanować wydatki i określić potrzeby finansowe. Dlatego już teraz należałoby wybrać odpowiednią dla nas ofertę pożyczkową.

Kasa Stefczyka proponuje Pożyczkę Zaratka, którą najlepiej uzupełnić domowy budżet. W przypadku tej oferty można zawnioskować tylko o kwotę 1000 zł, 2000 zł, 3000 zł lub 4000 zł, przy miesięcznej racie wynoszącej 25 zł za każdy pożyczony 1000 zł. Ponadto prowizja w przypadku Pożyczki Zaratka to 0% (RRSO: 9,38%).

Pożyczka Zaratka dostępna jest dla członków, nieposiadających pożyczek lub kredytów w Kasie w okresie co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Atuty Pożyczki Zaratka:

mała rata – tylko 25 zł miesięcznej raty za każdy pożyczony 1000 zł!

dostępne kwoty – 1000 zł, 2000 zł, 3000 zł lub 4000 zł prowizja 0%

okres kredytowania to 48 miesięcy

wstępna informacja kredytowa już w 15 minut!

możliwość ustalenia dnia spłaty miesięcznej raty, np. tuż po otrzymaniu wynagrodzenia

Przykład reprezentatywny z dnia 1.04.2018 r. dla Pożyczki Zaratka: Całkowita kwota kredytu wynosi 1000,00 zł. Zmienna roczna stopa oprocentowania dla całkowitej kwoty kredytu wraz z kredytowanymi kosztami (prowizją 0 zł) wynosi 9%. Czas obowiązywania umowy – 48 miesięcy, 47 miesięcznych rat równych: 24,89 zł oraz ostatnia, 48. rata: 24,93 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 1194,76 zł, w tym odsetki: 194,76 zł. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) Pożyczki Zaratka wynosi: 9,38% Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.