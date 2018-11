Bank ziemi pod Mieszkanie Plus czekają zmiany

Zwiększenie zasobu gruntów pod zabudowę mieszkaniową i elastyczne formy udostępnienia gruntów pod inwestycje mieszkaniowe – to najważniejsze zmiany nowelizacji ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości (KZN), informuje resort inwestycji i rozwoju.

Według ministerstwa, nowela pozwoli KZN zwiększyć podaż mieszkań o umiarkowanych cenach i czynszach przez bezpośrednią aktywność inwestycyjną realizowaną w szczególności przy wykorzystaniu nieruchomości Skarbu Państwa. Na tych nieruchomościach będą powstawać mieszkania przeznaczone na wynajem, w tym z opcją docelowego przeniesienia prawa własności.

Proponujemy uelastycznienie form gospodarowania nieruchomościami państwowymi. Krajowy Zasób Nieruchomości będzie miał możliwość wnoszenia nieruchomości do spółek z udziałem innych podmiotów niż jednostki samorządu terytorialnego i ich związki. Wprowadzimy możliwość udostępnienia nieruchomości na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym - informuje resort.

Zasadniczą zmianą jest propozycja rezygnacji z ograniczenia stosowania rozwiązań zawartych w ustawie wyłącznie do mieszkań o czynszu normowanym. Wysokość czynszu powinna być elastyczna w zależności od specyfiki danej inwestycji- czytamy w komunikacie.

I dodaje, potrzebujemy powiększenia dopuszczalnych sposobów gospodarowania nieruchomościami należącymi do zasobu, przy zachowaniu możliwości kontroli i egzekwowania zobowiązań od podmiotów, którym nieruchomości zostaną udostępnione. Zaproponowane rozwiązania zachęcą inwestorów do budowania mieszkań, w tym tych o umiarkowanych cenach i czynszach.

Jak wyjaśnia ministerstwo w komunikacie, dla zapewnienia wystarczającej ilości gruntów pod inwestycje mieszkaniowe proponujemy zaangażowanie nowych zasobów gruntów, które będą stanowiły źródło pozyskania nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową.

W tym celu sformułowaliśmy rozwiązania zachęcające Agencję Nieruchomości Rolnych oraz Agencję Mienia Wojskowego do przekazywania gruntów do zasobu KZN, ale również umożliwiające przekazywanie do zasobu, którym gospodaruje KZN nieruchomości przez spółki Skarbu Państwa i instytuty badawcze - czytamy.