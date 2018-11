PZU na Życie doprecyzował kiedy nie wypłaci świadczeń

Po postępowaniu wyjaśniającym UOKiK, PZU na Życie zmienił klauzule dot. ubezpieczeń, skonkretyzował, w jakich sytuacjach nie wypłaci świadczenia - poinformował UOKiK.

Urząd wyjaśnił, że postępowanie wyjaśniające zostało wszczęte po zawiadomieniu Rzecznika Finansowego w czerwcu 2017 roku. Rzecznik zareagował po skargach klientów PZU na Życie.

Działania PZU na Życie dotyczyły osób, które zawarły z nim umowy ubezpieczenia indywidualnego lub przystąpiły do ubezpieczenia grupowego - np. u pracodawcy. Okazało się, że spółka w umowach zamieszczała klauzule, na podstawie których mogła odmówić wypłaty świadczenia, z uwagi na wcześniejszą chorobę ubezpieczonego, nawet jeżeli nie miała związku ze śmiercią, specjalistycznym leczeniem czy niezdolnością do pracy ubezpieczonego. Wątpliwości urzędu wzbudziło to, że postanowienia były zbyt ogólne. Przykładowe postanowienie: Odpowiedzialność PZU Życie nie obejmuje ciężkich chorób, które wystąpiły lub z powodu których rozpoczęto postępowanie diagnostyczno-lecznicze u ubezpieczonego przed początkiem odpowiedzialności PZU Życie w stosunku do ubezpieczonego - wyjaśnił UOKiK.