Mocny wzrost produkcji polskich mebli

Polskie firmy meblarskie zamkną ten rok wolumenem produkcji na poziomie ok. 60 mln szt., tj. o ok. 10% więcej niż w 2017 r., gdy wolumen wyniósł 55,5 mln szt., wynika z prognoz Santander Bank Polska. Jednakże dalszą poprawę dynamiki produkcji mebli mogą hamować wyzwania rynku pracy, głównie związane z dostępnością pracowników.

W całym łańcuchu produkcji pracuje coraz większa liczba cudzoziemców. W niektórych przypadkach już teraz stanowią oni większość zespołów. Co więcej, pracownicy z zagranicy będą odgrywać coraz większą rolę w sektorze produkcji mebli. Na polskim rynku pracy ich udział - w ujęciu całej gospodarki - jest wciąż około 2-3 krotnie niższy niż w Europie Zachodniej - powiedział dyrektor ds. sektora produkcji przemysłowej w Santander Bank Polska Kamil Mikołajczyk.

Aby przyciągnąć nowych pracowników i utrzymać obecnych, zakłady meblarskie są również zmuszone do podnoszenia płac. W II kwartale 2018 r. średnie wynagrodzenie w branży meblarskiej wzrosło o 7-9% r/r, podano również.

Dużym problemem branży meblarskiej są również ceny energii elektrycznej w związku ze wzrostem cen surowców energetycznych oraz kosztów emisji CO2.

Należy podkreślić, że negatywne trendy nie dotyczą wyłącznie rynku polskiego, ale są widoczne w różnym stopniu w całej Europie. Można więc mieć nadzieję, że nawet jeśli w kolejnym roku utrzyma się wzrostowa tendencja kosztów, to Polska nie utraci swojej pozycji konkurencyjnej. To ważne, bo eksport jest i będzie przyszłością krajowej branży - podkreślił Mikołajczyk. - W tym kontekście branża meblarska bacznie obserwuje kluczowe rynki eksportowe, w tym m. in. Niemcy i Włochy. Widoczne lekkie hamowanie eksportu mebli z tych krajów może odbić się na sprzedaży polskich mebli w kolejnych kwartałach, bowiem włoskie i niemieckie firmy reeksportują pod własnymi markami produkcję, którą kupują w naszym kraju - podano również.