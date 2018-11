Nowe uprawnienia szefa UOKiK

W świeżo opublikowanym projekcie nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wyczytać można szereg nowych uprawnień, które otrzyma prezes UOKiK - informuje Puls Biznesu

Największym z nich ma być dostęp do danych wrażliwych dziś objętych tajemnicą skarbową, m.in. wgląd w rozliczenia podatkowe z fiskusem, deklaracje podatkowe, stan zaległości, akta postępowań skarbowych.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu autorstwa UOKiK i resortu przedsiębiorczości: to konieczne do nakładania oraz późniejszego egzekwowania kar finansowych od przedsiębiorców. Prezes UOKiK może nakładać na firmy kary pieniężne do wysokości 10 proc. osiąganych przez nie rocznych obrotów.

Zdarzają się sytuacje, gdy przedsiębiorca nie odbiera korespondencji, nie udziela odpowiedzi na żądanie prezesa UOKiK o przekazanie wysokości obrotu lub też zachodzi konieczność weryfikacji złożonych informacji np. w urzędzie skarbowym — argumentują projektodawcy.

AR/PB