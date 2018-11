Adamowicz obraca milionami na giełdzie

Adamowicz, jeden z najbogatszych prezydentów miast w Polsce, może się pochwalić majątkiem o wartości blisko 3,5 mln zł. W tym roku złożył dwa oświadczenia majątkowe, a potem jeszcze pięć korekt - czytamy w portalu money.pl

Paweł Adamowicz został prezydentem Gdańska po II turze wyborów samorządowych.

Od lat znany jest z afer związanych z dziwnie wypełnianymi oświadczeniami majątkowymi. A to „zapomniał” wpisać któreś z mieszkań (ich liczba zmienia się od 7 do 2), a to nie doliczył się oszczędności. Korekta goniła korektę. Prezydent właśnie oczekuje na kolejny termin rozprawy przed Sądem Rejonowym w Gdańsku, gdzie konsekwentnie zasłania się pomyłkami.

Jego wyborcom najwyraźniej to nie przeszkadza. Na fotelu prezydenta Gdańska zasiądzie już po raz szósty. A w tym roku złożył już dwa oświadczenia majątkowe: w kwietniu oraz we wrześniu oraz pięć korekt.

Przeczytamy w nich, że w skład majątku prezydenta wchodzą akcje spółek giełdowych warte ponad 2 miliony złotych: Asseco Polska (1600 akcji o wartości 76 tys. zł), Budimex (1020 akcji o wartości 127,5 tys. zł), Echo Investment (14780 akcji o wartości 56,7 tys. zł), KGHM (1500 akcji o wartości 133 tys. zł), Grupy Kęty (980 akcji o łącznej wartości 343 tys. zł), Prime Car Management (1800 akcji o wartości 18 tys. zł), Pekao (2300 akcji o wartości 241 tys. zł), Play (4000 akcji o wartości 64 tys. zł), PZU (28800 akcji o wartości 1 mln 152 tys. zł).

