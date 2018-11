Polska przekładnia, która miele prawa fizyki

Konstruktor-amator wynalazł i opatentował przekładnię o sprawności większej niż 100 procent! Eksperci w to nie wierzą… - czytamy w Pulsie Biznesu

Marek Terelak zaangażował się w prace nad skonstruowaną przez Jerzego Żbikowskiego, wynalazcę amatora z Zielonej Góry, przekładnią ponad półtorej dekady temu. Od 12 lat maja wsparcie finansowe przedsiębiorcy i inwestora - Jana Mroczki.

Podczas prezentacji przekładni w redakcji „Pulsu Biznesu” twórcy zaskakują informacją:

Jak mówią prawa fizyki: sprawność powyżej 100 proc. nie jest możliwa. Zgodnie z zasadą zachowania energii: maszyna nie może wyprodukować więcej energii, niż użyto do jej napędzenia.

Tymczasem twórcy przekładni są przekonani, że dokonali przełomu, na który świat powinien się przygotować - odkryli perpetuum mobile poszukiwane od wieków.

Doszliśmy do wniosku, że to już ten moment, gdy sprawę przekładni warto nagłośnić. Zaczęliśmy kontaktować się z dużymi firmami przemysłowymi i producentami samochodów, szukamy kogoś, kto mógłby wdrożyć przekładnię w praktyce — mówi Jan Mroczka.

Nie ustają również w wierze wbrew prawom fizyki:

Mamy urządzenie, które wytwarza więcej energii, niż samo pobiera. Tak, na pierwszy rzut oka zaprzecza to prawom fizyki, ale — powiem prowokacyjnie — co mnie obchodzi, dlaczego to działa? Efekt jest, jaki jest. Jeśli ktoś chce go zakwestionować, to zapraszam do przebadania przekładni — mówi Marek Terelak.