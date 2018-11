Zysk PKO BP większy

Zysk netto grupy PKO BP w trzecim kwartale 2018 roku wzrósł do 1.042 mln zł z 902 mln zł rok wcześniej - podał bank w raporcie. Zysk banku był zgodny z oczekiwaniami rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 1.027,9 mln zł.

Oczekiwania dwunastu biur maklerskich, co do zysku netto za III kwartał, wahały się od 959 mln zł do 1.044 mln zł.

Wynik odsetkowy banku w trzecim kwartale wyniósł 2.366 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 2.358,6 mln zł (w przedziale oczekiwań 2.340 - 2.369,6 mln zł).

Wynik z prowizji w III kwartale 2018 roku wyniósł 760 mln zł i również był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 761,6 mln zł (oczekiwania wahały się od 751 mln zł do 770 mln zł).

Odpisy (wynik z tytułu odpisów na straty kredytowe oraz wynik z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych) wyniosły w trzecim kwartale 2018 roku 328 mln zł. Rynek oczekiwał wyższych odpisów na poziomie 356,5 mln zł.

PAP Biznes/ as/