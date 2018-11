E-zwolnienia, a profil PUE ZUS

Już za niespełna miesiąc wchodzi w życie system elektronicznych zwolnień lekarskich. Papierowe druczki odchodzą do lamusa. Ma być prościej i szybciej nie tylko dla pracowników, lekarzy i pracodawców, ale i samego ZUS-u. Możliwość kontroli i naświetlania fałszywych zwolnień lekarskich będzie bowiem o wiele bardziej przejrzysta.

Orientując się w nowych zasadach, które czekają pracodawców już od 1 grudnia bieżącego roku, warto skupić się na profilu PUE ZUS. Czy jest on obowiązkowy? Jeśli tak to dla kogo i jak go założyć? Zobacz najważniejsze kwestie.

Profil PUE ZUS to nic innego jak konto w platformie usług elektronicznych ZUS. Udostępnia ono on-line dane, jakie zapisane są na kontach ZUS. Umożliwia, zarówno pracodawcom jak i pracownikom, łatwy i szybki dostęp do dokumentów, nawet poza godzinami pracy urzędu.

PUE ZUS dla pracodawcy – kiedy obowiązkowy?

Wraz z nieuchronnym wejściem wyłącznie elektronicznych zwolnień lekarskich wielu pracodawców zastanawia się nad obligatoryjnością posiadania profilu PUE ZUS. Na początku warto sobie uświadomić, że obowiązek posiadania takiego profilu mają osoby rozliczające składki za więcej niż 5 osób. Wiąże się to z koniecznością podsyłania dokumentów rozliczeniowych właśnie w formie elektronicznej.

A co, jeśli zatrudniasz mniej niż 5 osób? W takiej sytuacji profil PUE ZUS nie jest obowiązkowy. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby dobrowolnie skorzystać z tego typu rozwiązania. Jest to bowiem zwyczajnie bardzo wygodne. Co więcej, zupełnie darmowe.

Jeśli pracodawca założy profil na PUE otrzyma natychmiast wiadomość o wystawieniu jego pracownikowi e-ZLA i samo zwolnienie. Na PUE jest wydzielone specjalne miejsce, w którym są widoczne elektroniczne zwolnienia wysłane na profil płatnika. Istotne jest również to, że pracodawca może drogą elektroniczną wystąpić do ZUS z wnioskiem o kontrolę prawidłowości wystawiania zwolnienia – informuje ZUS

Nie zakładam PUE ZUS, bo nie muszę – co dalej?

Pracodawcy, którzy nie są zobowiązani zakładać profilu PUE ZUS będą musieli poinformować swoich nowych pracowników o konieczności dostarczania wydruku zwolnienia, jeśli zostanie ono wystawione w formie elektronicznej. Informacja ta musi być pisemna i jako pracodawca musisz uczynić to w pierwszym dniu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu swojego pracownika.

Nie musisz też dostarczać wydruku e-ZLA do ZUS, ponieważ e-ZLA trafi tam automatycznie po wystawieniu elektronicznego zwolnienia lekarskiego przez lekarza bądź asystenta medycznego.