W tym rankingu spada pozycja USA, a Polski rośnie

Polska awansowała na 26. miejsce w 2018 r. z wynikiem 75,4 wśród 113 krajów w rankingu bezpieczeństwa żywnościowego - wynika z raportu Światowego Indeksu Bezpieczeństwa Żywnościowego 2018 (Global Food Security Index - GFSI) wykonanego na zlecenie Corteva Agriscience TM, Działu Rolniczego firmy DowDuPont. W 2017 r. Polska zajmowała 27. pozycję z wynikiem 74,2.

Polskę doceniono za standardy żywieniowe, obecność systemów zabezpieczenia żywnościowego, dostęp rolników do finansowania i bezpieczeństwo żywnościowe.

Za wyzwanie dla kraju na przyszłe lata uznano wzrost PKB na jednego mieszkańca, choć z roku na rok jego wartość wzrasta. Wydatki gospodarstw domowych, przeznaczone na żywność, są w Polsce dość wysokie w porównaniu z krajami Europy Zachodniej i wynoszą 16,9 proc., przy czym warto zaznaczyć, że z roku na rok wydatki te maleją (w 2017 r. wyniosły 17,2 proc., a w 2016 – 18 proc.) - czytamy w komunikacie.

Liderem rankingu w 2018 roku po raz pierwszy został Singapur.

W kategorii zasobów naturalnych i odporności Polska zajmuje wysoką 7. pozycję, choć zwrócono uwagę na takie zagrożenia w kraju, jak susza, powodzie czy erozja gleby.

Już drugi rok z rzędu spada pozycja Stanów Zjednoczonych. Lider GFSI z lat 2012 i 2016 teraz zajął trzecie miejsce, razem z Wielką Brytanią. Słabsza pozycja USA wiąże się jednak nie z niższym ogólnym wynikiem, ale z mniejszą dynamiką jego wzrostu (85 w 2018 r. i 84,6 w 2017 r.) w porównaniu do innych krajów. Wskaźnik stabilności politycznej w tym kraju pogorszył się w porównaniu z 2016 rokiem, przyczyniając się do wyhamowania postępów w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego poczynionych w latach 2016-2018. Zagrożenie wprowadzeniem barier w wymianie handlowej może wpłynąć na wzrost cen żywności, co dodatkowo zaszkodzi wynikowi USA - czytamy dalej. Największą poprawę w ostatnim roku odnotowały kraje o niższych średnich oraz niskich dochodach, co sygnalizuje zwrot ku bardziej niezawodnym środkom zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego. Lepsze wyniki są zasługą poprawiającej się infrastruktury rolniczej oraz rosnących możliwości w zakresie wyżywienia coraz liczniejszych populacji - podano również.

W raporcie GFSI zwrócono uwagę na zmiany klimatyczne na świecie jako czynnik zwiększający niepewność co do warunków produkcji i dystrybucji żywności, co stwarza nowe i niespotkane wcześniej wyzwania.

Na tym niezbadanym terytorium trudno cokolwiek przewidzieć, dlatego rośnie znaczenie efektywności i odporności w systemach żywnościowych – podsumowano.

Kryteria rankingu GFSI są oparte na analizie systemów żywnościowych i efektów zmian środowiskowych na całym świecie. GFSI jest pierwszym rankingiem bezpieczeństwa żywnościowego, w którym uwzględniono dostępność ekonomiczną i fizyczną oraz jakość żywności. Badaniami objęto 113 krajów - w wielu z nich Corteva Agriscience ma swoje przedstawicielstwa.

Na podst. ISBnews