Niższy VAT na e-booki

Ministrowie finansów państw UE zatwierdzili we wtorek w Brukseli przepisy, które umożliwiają objęcie elektronicznych wydań książek i gazet obniżoną stawką podatku VAT. Jest to zakończenie trwającej od blisko dwóch lat procedury legislacyjnej.

Od teraz kraje członkowskie mogą stosować obniżone, nadzwyczajnie obniżone lub nawet zerowe stawki VAT także do e-publikacji. Obecnie są one opodatkowane stawką co najmniej 15 proc., bo traktowane są jako usługi elektroniczne.

Taki system powodował, że e-booki czy elektroniczne wydania gazet były wyżej opodatkowane niż wydania papierowe. W stosunku do publikacji fizycznych - książek, gazet i czasopism – państwa członkowskie mogą stosować obniżony VAT, który wynosi minimum 5 proc. Niektóre kraje dostały zgodę na nadzwyczajnie obniżony poniżej 5 proc. czy zerowy VAT.

Przyjęcie dyrektywy było możliwe dzięki zawartemu na początku października porozumieniu politycznemu w Radzie UE. Sprawa była pilna, bo państwa członkowskie musiały zmienić przepisy. Zobowiązywało je do tego orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE, który w 2015 r. uznał, że stosowanie obniżonej stawki VAT na elektroniczne książki i prasę, co wprowadziła Francja i Luksemburg, jest niezgodne z europejską dyrektywą o VAT.

Zdaniem sędziów e-booki i e-gazety to usługi dostarczane drogą elektroniczną, a dyrektywa obecnie wyklucza stosowanie niższych stawek dla takich usług. W wyroku z 2017 r. Trybunał stwierdził, że oferowanie książek w formie papierowej i elektronicznej jest do siebie bardzo podobne. Co za tym idzie, stosowanie różnego opodatkowania nie powinno mieć miejsca.

KE tłumaczyła, że nie chodzi o to, by kogokolwiek zmuszać do zmiany systemu VAT, a jedynie o zapewnienie państwom członkowskim większej swobody. Nowelizacja nie wprowadza żadnego obowiązku dla państw członkowskich.

Nowe przepisy będą stosowane tymczasowo, do momentu wprowadzenia nowego, docelowego systemu VAT. Propozycję w tej sprawie przygotowała Komisja Europejska. Ma on dać państwom członkowskim większą swobodę w ustalaniu stawek VAT.

