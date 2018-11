W Gdyni 10 chętnych na jedno Mieszkanie plus

Przez niespełna dwa tygodnie zgłosiło się 1 tys. 837 chętnych na gdyńskie Mieszkanie plus - poinformował członek zarządu BGK Nieruchomości Tomasz Górnicki. Nabór chętnych na 172 lokale budowane w ramach rządowego programu potrwa jeszcze do końca listopada.

Ponad 10 chętnych na jedno mieszkanie w Gdyni pokazuje, jak bardzo program Mieszkanie plus jest potrzebny - powiedział Górnicki. Dla wielu Polaków to atrakcyjny i często jedyny sposób, by stać się właścicielem mieszkania - przypomniał członek zarządu BGK Nieruchomości.

Jak przypomniał Górnicki, „Mieszkanie plus to oferta stabilnego, długoterminowego najmu i najmu ze stopniowym dochodzeniem do własności mieszkania”.

Wystarczy, że przyszły najemca posiada zdolność czynszową i spełni kryteria społeczne - podał przedstawiciel BGK Nieruchomości.

Zgłoszenie to pierwszy etap naboru. Kolejnym będzie dostarczenie w ciągu 14 dni wypełnionych dokumentów do jednego z trzech punktów informacyjnych programu Mieszkanie plus (m.in. w gdyńskim Urzędzie Miasta).

Inwestycja w Gdyni, finansowana przez BGK Nieruchomości, to 172 mieszkania w sześciu czterokondygnacyjnych budynkach. Jak informuje BGKN, to zarówno kawalerki, jak i mieszkania 2,3,4 oraz 5-pokojowe. Na osiedlu przewidziano także 224 miejsca postojowe dla samochodów.

Jak informował BGKN, „wysokość czynszu w gdyńskiej inwestycji programu Mieszkanie plus będzie uzależniona od rodzaju zawartej umowy najmu i standardu wykończenia lokalu”.

Zgodnie z założeniami średnia stawka czynszu za najem mieszkania - na minimum 24 miesiące, w standardzie wykończonym, wyniesie 19,83 zł za m kw. Natomiast za najem z dojściem do własności na 30 lat, w stanie deweloperskim, wyniesie 23,60 zł za m kw. - poinformowano.

Mieszkanie plus to zbiór działań podejmowanych przez rząd, zmierzających do zwiększenia inwestycji w dostępne cenowo mieszkania w sektorze prywatnym, samorządowym i rządowym. Istotnym elementem programu są zmiany w prawie, służące usprawnieniu realizacji inwestycji mieszkaniowych, zwiększeniu dostępności gruntów pod budowę mieszkań i pozyskaniu przez inwestorów dodatkowego kapitału.

Od stycznia 2019 r., wzorem zamożniejszych państw UE, niżej uposażonym najemcom będą przysługiwać również dopłaty do czynszów najmu, w tym również najmu z opcją dojścia do własności.

Oprócz zmian w prawie, mających stworzyć ramy dla realizacji inwestycji, utworzony został wehikuł inwestycyjny, nazwany Funduszem Sektora Mieszkań dla Rozwoju. Aktywami Funduszu zarządza BGK Nieruchomości (niedługo PFR Nieruchomości). Fundusz na zasadach komercyjnych inwestuje w nowe projekty mieszkaniowe - zarówno w małych, jak i dużych miastach.

Fundusz prowadzi analizy lokalizacji zgłoszonych przez samorządy, spółki Skarbu Państwa oraz podmioty prywatne, które mogą umożliwić budowę ponad 117 tys. mieszkań. To 406 projektów o wartości 33 mld 693 mln zł.

W ramach Mieszkania plus jest realizowanych blisko 10 tys. mieszkań. W ramach programu Mieszkanie plus oddano już do użytku 480 mieszkań w Białej Podlaskiej, gminie Jarocin oraz Kępnie.

Na podst. PAP