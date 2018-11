Pierwsze Pendolino z wi-fi w tym roku

Prace przy internecie w Pendolino idą zgodnie z planem, pierwsze składy z zamontowaną łącznością bezprzewodową wi-fi wyjadą jeszcze w tym roku - powiedział prezes PKP Intercity Marek Chraniuk. W tym roku wróci na tory także jeden z rozbitych składów Pendolino.

Jak powiedział Marek Chraniuk, pierwszy skład Pendolino, z zamontowanym wi-fi powinien pojawić się na torach do 27 grudnia 2018 roku. Montaż wi-fi w Pendolino rozpoczął się we wrześniu br., zakończy się do końca listopada 2019 roku. Koszt montażu instalacji i jej konserwacja oraz utrzymanie przez pięć lat to 31,7 mln zł.

Prezes odniósł się także do dwóch rozbitych Pendolino, które są w naprawie.

Skład rozbity pod Ozimkiem wróci za ok. 20 miesięcy od podpisania umowy z producentem na naprawę - powiedział Chraniuk.

Pendolino zostało uszkodzone w wyniku kolizji z samochodem ciężarowym na przejeździe kolejowym w okolicach Ozimka (Opolskie) w kwietniu 2017 r. PKP Intercity będzie likwidować szkodę z ubezpieczycielem. Skład musi zostać odtransportowany do naprawy do Włoch.

Drugi ze składów we wrześniu 2017 roku w okolicach Modlina (woj. mazowieckie) otarł się o stojący na przejeździe autobus.

Naprawa została już zlecona. Jesteśmy w kontakcie z firmą Alstom i wiele wskazuje na to, że ten pojazd wróci na tory jeszcze w tym roku - powiedział prezes PKP Intercity.

Sprawnych jest 18 składów Pendolino, z czego 16 jest ciągle w trasie, a dwa przechodzą obowiązkowe przeglądy.

PKP Intercity kupiło pociągi Pendolino od firmy Alstom w maju 2011 r. Koszt 20 pociągów to ok. 400 mln euro. Kontrakt o wartości 665 mln euro objął także budowę zaplecza technicznego w Warszawie oraz koszty utrzymania technicznego pociągów przez 17 lat.

Na podst. PAP