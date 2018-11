3 tys. "azylantów" z karawany zostaje w Meksyku

3230 osób z karawany migrantów z Ameryki Środkowej, zmierzającej od kilku tygodni do USA, złożyło wnioski o azyl w Meksyku; otrzymali oni tymczasowe dokumenty i pozwolenie na pracę - poinformowało we wtorek meksykańskie MSW.

Do miasta Meksyk dotarła w nocy z niedzieli na poniedziałek pierwsza grupa migrantów, która zatrzymała się na jednym ze stołecznych stadionów. Według różnych szacunków to od 2 do 4 tysięcy ludzi. Oczekują oni na przybycie do miasta Meksyk kolejnych migrantów.

Druga grupa, licząca około 1,5 tysiąca osób, znajduje się obecnie w mieście Tapanatepec w południowomeksykańskim stanie Oaxaca, a trzecia - złożona z około 2 tys. migrantów - odpoczywa w mieście Huixtla w stanie Chiapas na południu Meksyku i w środę ma wyruszyć w dalszą drogę na północ.

Migranci, pochodzący głównie z Hondurasu, Salwadoru i Gwatemali, mówią, że uciekają przed przemocą, prześladowaniami i ubóstwem w ich krajach.

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział w zeszłym tygodniu wysłanie kilku tysięcy dodatkowych żołnierzy na granicę z Meksykiem, aby nie dopuścić do jej przekroczenia przez migrantów. Naciska także na władze Meksyku, by zatrzymały pochód.

(PAP)