Znamy półfinalistów konkursu BGKN

Cztery pracownie architektoniczne znalazły się w półfinale konkursu na projekt zabudowy mieszkaniowej z prefabrykatów w ramach rządowego programu Mieszkanie plus - powiedziała rzecznik BGK Nieruchomości Ewa Syta. Jak dodała, do piątku będzie wiadomo, które zespoły przejdą do finału.

W finale znalazły się: BBGK Architekci, Unihouse Oddział Unibep, Urba Architects oraz HM Inwest. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 14 grudnia br. Przewodniczącym sądu konkursowego jest architekt Stanisław Niemczyk, a w składzie znalazł się m.in. koordynator Rady Mieszkalnictwa przy Prezesie Rady Ministrów Mirosław Barszcz, dr Wiesław Rokicki z Politechniki Warszawskiej oraz architekt Witold Zandfos.

Jak informował BGKN, „konkurs ma przygotować podstawy do pełnego wykorzystania potencjału technologicznego i wdrożenia w Polsce współczesnego prefabrykowanego budownictwa mieszkaniowego”.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie prefabrykowanego systemu zabudowy mieszkaniowej, zgodnego z podstawową typologią budynków - na bazie wcześniej sporządzonych rozwiązań i wytycznych architektonicznych - podano.

Prefabrykowany system zabudowy powinien ograniczać czasochłonność wykonywanych prac oraz być spójny technicznie i technologicznie. Jak mówił Grzegorz Muszyński z zarządu BGK Nieruchomości, „chcemy stworzyć podstawy systemu, który wdrożony w całej Polsce, pozwoli budować szybciej, w bardzo dobrej jakości, spójnie, z ładem urbanistyczno-architektonicznym oraz przede wszystkim - taniej”.

Muszyński przypominał, że „prefabrykacja może być odpowiedzią na rosnące obecnie ceny materiałów budowlanych, koszty budowy oraz deficyt siły roboczej”. „Myślę, że ten niedoceniony jeszcze w Polsce rynek ma szansę się rozwinąć właśnie dzięki konkursowi w ramach programu Mieszkanie plus” - powiedział.

Konkurs jest organizowany przez BGK Nieruchomości, we współpracy m.in. z Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa i Stowarzyszeniem Producentów Betonów.

