Rekordowy kwartał Banku Pekao

To najlepszy wynik kwartalny Banku Pekao od 3 lat – powiedział Michał Krupiński, prezes banku, podczas prezentacji dokonań III kwartału. –Mamy wysoki wzrost wyniku netto, wzrost dochodów we wszystkich segmentach i wreszcie mamy dobrą kontrolę kosztów - dodał.

Bank Pekao to drugi pod względem wielkości – po PKO BP – bank kontrolowany przez państwo. W III kwartale 2018 r. zarobił 606,5 mln zł, co oznacza wzrost o 11 proc. w stosunku do analogicznego kwartału ubiegłego roku. Jeśli wziąć pod uwagę wynik ze wszystkich 3 kwartałów bieżącego roku, to Bank Pekao zarobił nieco ponad 1,5 mld zł, co oznacza wzrost o 9 proc.

Mamy przyspieszenie w bankowości korporacyjne i dwucyfrowy wzrost w produktach bankowych detalicznych. Zakładaliśmy, że w całym roku otworzymy 400 tys. nowych rachunków. W III kwartale sprzedaliśmy ponad 100 tys. nowych rachunków i ponad 300 tys. w całym roku, więc jesteśmy na dobrej drodze, aby osiągnąć ten wynik – mówił Krupiński.

Pekao chwali się wzrostem sprzedaży kredytów detalicznych (o 10,4 proc.) dla klientów indywidualnych oraz dobrą, bo drugą pozycją na rynku kredytów hipotecznych. W kredytach korporacyjnych – czyli dla dużych firm – widać również ożywienie, zwłaszcza w ostatnim kwartale (licząc rok do roku, sprzedaż kredytów dla korporacji wzrosła o 3,2 proc., a w porównaniu do II kwartału – o 2,7 proc.). Dobrze wygląda także wzrost biznesu w przypadku małych i średnich firm, na których ostatnio Pekao mocno się skoncentrował. Przy czym – na co zwrócił uwagę Krupiński – te wszystkie wyniki nie biorą się z redukcji cen.

Jesteśmy w stanie je osiągać bez spadku marżowości – powiedział.

W efekcie wynik odsetkowy banku zwiększył się o 9,1 proc., licząc do analogicznego kwartału 2017 r., i wyniósł 1,26 mld zł (po III kwartałach było to 3,7 mld zł , co oznacza wzrost o 8,6 proc.). Jednocześnie Pekao trzyma koszty na niskim poziomie. Wskaźnik kosztów do dochodów wyniósł po III kwartałach 44,6 proc., co oznacza spadek o prawie 0,7 pkt. proc.

Krupiński zwrócił także uwagę na poprawę w przychodach z prowizji i opłat. To ma o tyle duże znaczenie, że jeszcze całkiem niedawno wynik z prowizji był pod kreską. Na przykład w II kwartale 2017 r. spadł on o 5,6 proc., a jeszcze na początku roku było to -2,1 proc. W II kwartale wzrost osiągnął już 4,2 proc., a w III było to 3 proc.

Dobrze radzi sobie także Grupa Pekao w sprzedaży produktów inwestycyjnych. Mimo spadków na giełdach przez cały rok udało się utrzymać sprzedaż funduszy na dodatnim poziomie, co oznacza, że klienci więcej wpłacali niż wypłacali z funduszy zarządzanych przez Pekao TFI.

Co ciekawe – Bank Pekao, podobnie jak PKO BP – osiągnął rewelacyjny wynik w stress testach, jakie niedawno przeprowadził europejski nadzór bankowy. Znalazł się bowiem w pierwszej trójce najbardziej stabilnych banków kontynentu (obok wspomnianego PKO BP i Banco Santander).

W tych stress testach, pomimo stosowania bardziej konserwatywnej polityki niż wiele innych banków w UE, wykazaliśmy nie tylko dużą odporność kapitałową, ale udało się nam utrzymać możliwość generowania zysku oraz wypłaty dywidendy – mówił Tomasz Kubiak, wiceprezes Banku Pekao odpowiedzialny za finansach.

Warto dodać, że sytuacja kapitałowa Banku Pekao jest na tyle dobra, że jest on w stanie wypłacić całość zysku w formie dywidendy, co na polskim rynku jest rzadkością.