KNF ostrzega o kolejnych oszustach

TNN Finance SA z siedzibą w Sosnowcu oraz The Reserve Bank of Poland - to dwa nowe podmioty wpisane w środę na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego - poinformował rzecznik KNF Jacek Barszczewski.

TNN Finance SA z siedzibą w Sosnowcu wpisane zostało z powodu zawiadomienia z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych (nieuprawniona działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego), a zawiadomienie zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Rejonowej w Sosnowcu - wynika z komunikatu rzecznika.

Wpisanie The Reserve Bank of Poland wynika z zawiadomienia z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe (używanie w nazwie jednostki organizacyjnej niebędącej bankiem lub do określenia jej działalności lub reklamy wyrazów „bank” lub „kasa”). Zawiadomienie zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście w Warszawie.

Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których Komisja zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.

(PAP)