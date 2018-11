Unia dofinansuje bezpieczeństwo na drogach

80 szkoleń w 16 województwach, tysiące samorządowców z wiedzą z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego - takie mają być efekty projektu mającego zwiększyć bezpieczeństwo na polskich drogach. Na ten cel przeznaczono 4,25 mln zł z funduszy unijnych - poinformował w środę szef MIiR Jerzy Kwieciński.

Dzięki temu projektowi na drogach ma być bezpiecznie - podkreślił podczas środowej konferencji minister inwestycji i rozwoju.

Projekt opiewa na 5 mln zł, z czego dofinansowanie z funduszy unijnych wynosi 4,25 mln zł” - mówił szef MIiR, który uczestniczył w podpisaniu umowy w tej sprawie.

Dodał, że projekt opiewa na 5 mln zł, z czego dofinansowanie z funduszy unijnych wynosi 4,25 mln zł.

Minister powiedział, że choć w Polsce udało się znacznie zmniejszyć wypadkowość na drogach i liczbę ofiar, to w statystykach europejskich nadal nie wypadamy najlepiej. Potwierdzają to statystyki: zeszłym roku w Polsce doszło do ponad 30 tys. wypadków drogowych, w których zginęło blisko 3 tys. osób.

Jak przypomniał szef MIiR wszystkich dróg w Polsce mamy 420 tys., z tego 400 tys. to są drogi samorządowe - głównie lokalne. Zarządcami tych dróg są samorządowcy.

I właśnie ten projekt jest nakierowany na to, żeby zwiększyć kompetencje samorządowców, którzy odpowiadają za zarządzanie drogami lokalnymi w całym kraju - powiedział.

Szkolenia „skrojone na miarę” mają objąć 3,5 tys. osób z całej Polski odpowiedzialnych za prawidłową organizację ruchu. Każde szkolenie ma się koncentrować na przyczynach wypadków w danym regionie.

Kwieciński wyraził nadzieję, że dzięki temu projektowi „takie mankamenty”, jak niewłaściwie ustawiony znak, a czasem brak znaku ostrzegającego przed jakąś przeszkodą, czy zły system organizacji ruchu, który niepotrzebnie powoduje napięcia w ruchu drogowym będą „znacznie rzadsze niż do tej pory”.

Obecny na środowym spotkaniu wiceminister infrastruktury Marek Chodkiewicz dodał, że „głównymi szkolonymi” będą osoby odpowiedzialne za projekty organizacji ruchu.

Dodatkowo przewidujemy szkolenia dla członków wojewódzkich rad bezpieczeństwa ruchu drogowego - powiedział.

Zakres merytoryczny szkoleń to, jak wyjaśnił, tworzenie i opiniowanie projektów organizacji ruchu (co jest najważniejsze w bezpieczeństwie), wdrażanie i uspokajanie ruchu, sygnalizacja świetlna, stosowanie prawidłowego oznakowania drogowego, współpraca na rzecz bezpieczeństwa drogowego pomiędzy zarządcami dróg a policją.

Partnerem w realizacji projektu „Ogólnopolskie szkolenia dla samorządowych zarządców dróg w zakresie stosowania inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego” jest Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a stroną umowy - Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

(PAP)